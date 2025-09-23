УКР
Новини
715 6

Росія заявила про збиття нібито 69 українських дронів, третина - над Москвою

Українські дрони атакували Липецьку область

Міністерство оборони РФ повідомило, що нібито знищило 69 безпілотників України 23 вересня, третина з яких була зафіксована в небі над столицею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство.

Зазначаєтьс з опівночі до 7 ранку по Москві дрони були збиті в Бєлгородській, Брянській, Калузькій та Курській областях, у московському регіоні, у Ростовській, Рязанській, Самарській та Саратовській областях, а також над анексованим Кримом.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у Московській області було збито понад 23 дрони, пише телеграм-канал Astra.

Росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом та відправлення рейсів в аеропортах Нижньокамська, Казані та Геленджика.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у Москві та Підмосков’ї: триває масована атака безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

безпілотник (4917) Міноборони рф (727) Удари по РФ (546)
Коментувати
Сортувати:
а от нізколєтящему над сталіцей їхнього гадюшника грузовому самольоту, на жаль, вдалось прошмигнути, між ударами парашних панцирників ((
показати весь коментар
23.09.2025 09:32 Відповісти
https://fill.com.ua/video/ef931cdf5335fff3a92fc27a87cb6b7e.gif?fbclid=IwAR12oAkF4cvmqCjnvi81g-************************************* Сбілі.
показати весь коментар
23.09.2025 09:33 Відповісти
Все это, конечно, хорошо. Пи@аров нежно беспокоить, но хотелось бы увидеть не БПЛА, а многократно обещанные дальнобойные ракеты с ракето-дронами и конкретные разрушения от их прилета. А то кроме анонсов и видосиков аж больное ни@уя на выходе.
показати весь коментар
23.09.2025 09:35 Відповісти
... нужно ...
показати весь коментар
23.09.2025 09:37 Відповісти
Яка влада, така зброя.
показати весь коментар
23.09.2025 09:45 Відповісти
Зачекайте. От в 2026 одразу буде 3000 ракет чергова потужна брехня.
показати весь коментар
23.09.2025 10:24 Відповісти
 
 