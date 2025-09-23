Росія заявила про збиття нібито 69 українських дронів, третина - над Москвою

Міністерство оборони РФ повідомило, що нібито знищило 69 безпілотників України 23 вересня, третина з яких була зафіксована в небі над столицею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське військове відомство.

Зазначаєтьс з опівночі до 7 ранку по Москві дрони були збиті в Бєлгородській, Брянській, Калузькій та Курській областях, у московському регіоні, у Ростовській, Рязанській, Самарській та Саратовській областях, а також над анексованим Кримом.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що у Московській області було збито понад 23 дрони, пише телеграм-канал Astra.

Росавіація ввела тимчасові обмеження на прийом та відправлення рейсів в аеропортах Нижньокамська, Казані та Геленджика.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи пролунали у Москві та Підмосков’ї: триває масована атака безпілотників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж