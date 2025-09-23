Удар РФ по критической инфраструктуре Черниговского района: в громадах есть отключения электроэнергии. ФОТО

Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, этой ночью вражеские беспилотники в селе Новгород-Северской громады повредили здания неработающего предприятия, дома культуры, нескольких магазинов, ФАПа, старостата, а также - обычный жилой дом.

Также отмечается, что в Чернигове и Черниговском районе враг охотился на объекты инфраструктуры.

"К сожалению, есть повреждения, с чем и связаны отключения электроэнергии в некоторых громадах района", - уточнил глава области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате российской дроновой атаки повреждена транспортная инфраструктура в Чернигове







Всего под атакой агрессора находились 25 населенных пунктов в трех районах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты ударили беспилотниками по Чернигову и атаковали объект критической инфраструктуры.