Удар РФ по критической инфраструктуре Черниговского района: в громадах есть отключения электроэнергии. ФОТО
Враг продолжает бить по гражданской инфраструктуре на Черниговщине.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, этой ночью вражеские беспилотники в селе Новгород-Северской громады повредили здания неработающего предприятия, дома культуры, нескольких магазинов, ФАПа, старостата, а также - обычный жилой дом.
Также отмечается, что в Чернигове и Черниговском районе враг охотился на объекты инфраструктуры.
"К сожалению, есть повреждения, с чем и связаны отключения электроэнергии в некоторых громадах района", - уточнил глава области.
Всего под атакой агрессора находились 25 населенных пунктов в трех районах.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты ударили беспилотниками по Чернигову и атаковали объект критической инфраструктуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль