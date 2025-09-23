Враг продвинулся по нескольким направлениям в Днепропетровской и Запорожской областях, - DeepState
Российские войска зафиксированы вблизи Степного, Березового, Ивановки Днепропетровской области и Новоивановки Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в проекте DeepState.
Враг продвинулся вблизи Степного (Синельниковский район, Днепропетровская область), Березового (Синельниковский район, Днепропетровская область), Новоивановки (Пологовский район, Запорожская область) и в Ивановке (Синельниковский район, Днепропетровская область), - говорится в сообщении.
