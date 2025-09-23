РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8328 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
1 287 5

Враг продвинулся по нескольким направлениям в Днепропетровской и Запорожской областях, - DeepState

Противник продвинулся в Синельниковском и Пологовском районах

Российские войска зафиксированы вблизи Степного, Березового, Ивановки Днепропетровской области и Новоивановки Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в проекте DeepState.

Враг продвинулся вблизи Степного (Синельниковский район, Днепропетровская область), Березового (Синельниковский район, Днепропетровская область), Новоивановки (Пологовский район, Запорожская область) и в Ивановке (Синельниковский район, Днепропетровская область), - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся на Днепропетровщине и Запорожье, - DeepState. КАРТА

Карты
Карты
Карты

Автор: 

Запорожская область (3558) Днепропетровская область (4479) Синельниковский район (254) Пологовский район (153) Березовое (4) Ивановка (1) Степовое (1) Новоивановка (8) DeepState (278)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мабуть, скоро і Дніпропетровську область теж запишуть в свою "конституцію"... (
показать весь комментарий
23.09.2025 10:42 Ответить
Не скоро. Ви ж бачите якими темпами вони просуваються. Та їм три роки знадобиться. Тому однозначно перемога! Незламна і потужна! Не намагайтесь навіть сумніватись. Треба вірити президенту. Його ж обрав працьовитий і мудрий український народ. Чи ви не патріот і проти справедливого миру? Отож. А то вами може зацікавитись сбу.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:48 Ответить
Ворог обійшов Покровськ і великими темпами рухається по Дніпропетровській області. Менше слухайте шмарафон.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:50 Ответить
Я розумію, що це сарказм, але мені вже наср..ти на зацікавленість сбу, бо я живу в Дніпропетровській області. Одну квартиру, і все в ній, вже залишив у 2014-му на окупованих територіях, другий раз, починати нове життя з нуля, буде набагато складніше. Якщо взагалі буде...
показать весь комментарий
23.09.2025 11:18 Ответить
конституція і будь-які закони в Рашці - нікчемні документи
показать весь комментарий
23.09.2025 10:54 Ответить
 
 