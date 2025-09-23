2 762 12
Ворог просунувся на кількох напрямках у Дніпропетровській та Запорізькій областях, - DeepState. МАПИ
Російські війська зафіксовані поблизу Степового, Березового, Іванівки на Дніпропетровщині та Новоіванівки Запорізької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у проєкті DeepState.
"Ворог просунувся поблизу Степового (Синельниківський район, Дніпропетровська область), Березового (Синельниківський район, Дніпропетровська область), Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область) та в Іванівці (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+7 Поділля16
показати весь коментар23.09.2025 10:50 Відповісти Посилання
+4 Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар23.09.2025 10:42 Відповісти Посилання
+3 Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар23.09.2025 11:18 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар23.09.2025 10:42 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
Igorklym
показати весь коментар23.09.2025 10:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Поділля16
показати весь коментар23.09.2025 10:50 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Sashko Poweroid #551165
показати весь коментар23.09.2025 11:18 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
✘
Igorklym
показати весь коментар23.09.2025 12:00 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Moroz Morozyuk
показати весь коментар23.09.2025 13:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Kristobal Juan
показати весь коментар23.09.2025 10:54 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Олег Панченко #580043
показати весь коментар23.09.2025 11:25 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар23.09.2025 11:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Огусто
показати весь коментар23.09.2025 12:19 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Василь Казімко
показати весь коментар23.09.2025 13:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль