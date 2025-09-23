Ворог просунувся на кількох напрямках у Дніпропетровській та Запорізькій областях, - DeepState. МАПИ

Російські війська зафіксовані поблизу Степового, Березового, Іванівки на Дніпропетровщині та Новоіванівки Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у проєкті DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Степового (Синельниківський район, Дніпропетровська область), Березового (Синельниківський район, Дніпропетровська область), Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область) та в Іванівці (Синельниківський район, Дніпропетровська область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог просунувся на Дніпропетровщині та Запоріжжі, - DeepState. МАПА





