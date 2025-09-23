УКР
Ворог просунувся на кількох напрямках у Дніпропетровській та Запорізькій областях, - DeepState. МАПИ

Противник просунувся у Синельниківському та Пологівському районах

Російські війська зафіксовані поблизу Степового, Березового, Іванівки  на Дніпропетровщині та Новоіванівки Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у проєкті DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Степового (Синельниківський район, Дніпропетровська область), Березового (Синельниківський район, Дніпропетровська область), Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область) та в Іванівці (Синельниківський район, Дніпропетровська область)",  - йдеться в повідомленні.

Запорізька область (4095) Дніпропетровська область (4274) Синельниківський район (255) Пологівський район (153) Березове (3) Іванівка (1) Степове (1) Новоіванівка (8) DeepState (279)
Ворог обійшов Покровськ і великими темпами рухається по Дніпропетровській області. Менше слухайте шмарафон.
23.09.2025 10:50 Відповісти
Мабуть, скоро і Дніпропетровську область теж запишуть в свою "конституцію"... (
23.09.2025 10:42 Відповісти
Я розумію, що це сарказм, але мені вже наср..ти на зацікавленість сбу, бо я живу в Дніпропетровській області. Одну квартиру, і все в ній, вже залишив у 2014-му на окупованих територіях, другий раз, починати нове життя з нуля, буде набагато складніше. Якщо взагалі буде...
23.09.2025 11:18 Відповісти
Не скоро. Ви ж бачите якими темпами вони просуваються. Та їм три роки знадобиться. Тому однозначно перемога! Незламна і потужна! Не намагайтесь навіть сумніватись. Треба вірити президенту. Його ж обрав працьовитий і мудрий український народ. Чи ви не патріот і проти справедливого миру? Отож. А то вами може зацікавитись сбу.
23.09.2025 10:48 Відповісти
Я розумію, що це сарказм, але мені вже наср..ти на зацікавленість сбу, бо я живу в Дніпропетровській області. Одну квартиру, і все в ній, вже залишив у 2014-му на окупованих територіях, другий раз, починати нове життя з нуля, буде набагато складніше. Якщо взагалі буде...
23.09.2025 11:18 Відповісти
Я дурника ввімкнув, бо банять, якщо серйозно писати і наводити факти.
23.09.2025 12:00 Відповісти
То тупе ниття в коментах це ФАКТИ, яких бояться. Ого, клоуни були завжди, але ніколи вони не були такими пафосними))
23.09.2025 13:08 Відповісти
конституція і будь-які закони в Рашці - нікчемні документи
23.09.2025 10:54 Відповісти
Якби мільйони ФПВ дронів були б не на папері, а в ЗСУ то російські військові не мали би можливість наступати. Корупція знищує Україну та її громадян. В ЗСУ гострий дефіцит безпілотників розвідників та ФПВ дронів тому і здійснюються обстріли нашої території та є просування російської армії. Обов'язково донатимо волонтерам; Стерненко, Притулі та іншим, вони закуповують 30% ФПВ дронів, які використовують наші військові на лінії зіткнення
23.09.2025 11:25 Відповісти
То все ІПСО і рука Кремля по рейтингу Зеленского. Бо на Шмарофоні суцільна перемога і анонси скорого закінчення війни.
23.09.2025 11:44 Відповісти
Невже таку пургу задувають звідтов? Бо я шлаки такі навіть не слухаю.
23.09.2025 12:19 Відповісти
А скільки було клятв і запевнень--рашка е ступить ногою в Дніпропетровську обл. В нас є президенті верховний,чому ми відступаємо???!!"!
23.09.2025 13:26 Відповісти
 
 