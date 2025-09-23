Украина не ожидает неожиданностей во время визита Зеленского в США, - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский будет искать большей поддержки союзников, когда выступит в ООН и встретится с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны, в котором он больше полагается на себя.

"Надежды Киева на получение жестких новых санкций США против России угасают, а новый прагматизм в Украине делает визит Зеленского менее напряженным, чем некоторые предыдущие визиты в США, учитывая уроки, извлеченные из февральской ссоры в Белом доме", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Зеленский, вероятно, обратится к Трампу с просьбой о новых санкциях США против России во вторник, за день до своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Киев также продвигает планы проведения саммита, посвященного оккупированному Крыму, целью которого, по данным издания, является предотвращение обсуждения любого мирного соглашения, признающего Крым российской территорией.

Украинские чиновники описывают подготовку к приезду Зеленского в понедельник как прагматическую дипломатию, а не как подготовку к решающей поездке.

Несмотря на уменьшение поддержки США, она остается важной для Украины, а союзники Киева выражают беспокойство относительно глубины резервов украинских войск, пишет Reuters.

Высокопоставленный европейский дипломат отметил, что обмен разведывательными данными и новый механизм закупки американского оружия являются ключевыми для того, чтобы украинские силы могли выстоять. Зеленский сообщил, что первая партия включает ракеты для систем ПВО Patriot и установки HIMARS, а финансирование на американское оружие превышает 2 млрд долларов.

По словам дипломата, Украина демонстрирует более уверенную позицию по вооружению, что видно из менее настойчивого тона недавних заявлений Зеленского. Бывший министр обороны Андрей Загороднюк подчеркнул, что стратегия Киева заключается в нейтрализации России и препятствовании успеху ее сил, а не в ожидании мирного соглашения с участием Москвы.

Зато некоторые бывшие высокопоставленные чиновники сомневаются в готовности США вводить новые санкции против России и считают приоритетом укрепление украинских вооруженных сил.

Аналитики отмечают, что только 18% украинцев верят, что война может завершиться в этом году, а чувство неуверенности в будущем растет. Издание отмечает, что Россия недавно одержала несколько дипломатических побед, а Украина сталкивается с потенциальным сокращением поддержки от некоторых европейских союзников.

Reuters добавляет, что удары украинских дронов по портам и нефтеперерабатывающим заводам заставили Россию предупредить о возможном сокращении добычи для собственных нефтедобывающих компаний.