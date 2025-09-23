РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9618 посетителей онлайн
Новости Визит Зеленского в США
1 020 18

Украина не ожидает неожиданностей во время визита Зеленского в США, - Reuters

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский будет искать большей поддержки союзников, когда выступит в ООН и встретится с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны, в котором он больше полагается на себя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

"Надежды Киева на получение жестких новых санкций США против России угасают, а новый прагматизм в Украине делает визит Зеленского менее напряженным, чем некоторые предыдущие визиты в США, учитывая уроки, извлеченные из февральской ссоры в Белом доме", - говорится в сообщении.

Издание отмечает, что Зеленский, вероятно, обратится к Трампу с просьбой о новых санкциях США против России во вторник, за день до своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Киев также продвигает планы проведения саммита, посвященного оккупированному Крыму, целью которого, по данным издания, является предотвращение обсуждения любого мирного соглашения, признающего Крым российской территорией.

Украинские чиновники описывают подготовку к приезду Зеленского в понедельник как прагматическую дипломатию, а не как подготовку к решающей поездке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продолжается работа над поддержкой Украины на переговорах с РФ, чтобы обезопасить ее от угроз в будущем, - Рютте

Несмотря на уменьшение поддержки США, она остается важной для Украины, а союзники Киева выражают беспокойство относительно глубины резервов украинских войск, пишет Reuters.

Высокопоставленный европейский дипломат отметил, что обмен разведывательными данными и новый механизм закупки американского оружия являются ключевыми для того, чтобы украинские силы могли выстоять. Зеленский сообщил, что первая партия включает ракеты для систем ПВО Patriot и установки HIMARS, а финансирование на американское оружие превышает 2 млрд долларов.

По словам дипломата, Украина демонстрирует более уверенную позицию по вооружению, что видно из менее настойчивого тона недавних заявлений Зеленского. Бывший министр обороны Андрей Загороднюк подчеркнул, что стратегия Киева заключается в нейтрализации России и препятствовании успеху ее сил, а не в ожидании мирного соглашения с участием Москвы.

Зато некоторые бывшие высокопоставленные чиновники сомневаются в готовности США вводить новые санкции против России и считают приоритетом укрепление украинских вооруженных сил.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с главой МВФ использование замороженных российских активов для Украины

Аналитики отмечают, что только 18% украинцев верят, что война может завершиться в этом году, а чувство неуверенности в будущем растет. Издание отмечает, что Россия недавно одержала несколько дипломатических побед, а Украина сталкивается с потенциальным сокращением поддержки от некоторых европейских союзников.

Reuters добавляет, что удары украинских дронов по портам и нефтеперерабатывающим заводам заставили Россию предупредить о возможном сокращении добычи для собственных нефтедобывающих компаний.

Автор: 

Зеленский Владимир (21993) США (27945) поддержка (715)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Ну з таким персидентом очікувати позитивних новин не варто, тільки навпаки
показать весь комментарий
23.09.2025 11:52 Ответить
+4
Але Зеля не той пацан, щоб нас не здивувати на рівному місці.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:52 Ответить
+4
бо політичного притулку йому не дадуть
показать весь комментарий
23.09.2025 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо Вова І Потужний поїхав до США у костюмі, то дійсно несподіванок очікувати не варто.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:51 Ответить
У костюмі буде лише Єлдак Борисович, чим демонструватиме хто в Україні хазяїн, а хто Янєлох оманський.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:15 Ответить
Ну з таким персидентом очікувати позитивних новин не варто, тільки навпаки
показать весь комментарий
23.09.2025 11:52 Ответить
Але Зеля не той пацан, щоб нас не здивувати на рівному місці.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:52 Ответить
бо політичного притулку йому не дадуть
показать весь комментарий
23.09.2025 11:55 Ответить
Зеленським заявив слугам наріду ,
що балотуватиметься на другий термін 😡
Апетит сильно розігрався у херпіду
показать весь комментарий
23.09.2025 12:03 Ответить
Зеленському треба не Ермаків з собою возити , А УКРАЇНСЬКІ ВЕЛИЧІ - ансамбль Вірського і хор Верьовки . Бо ці кляті москалі зовсім знахабніли зі своїм ********** озером .
ТРАМП бачив хор Верьовки?

Хор імені Г. Верьовки - Реве та стогне Дніпр широкий

https://youtu.be/vvnIV3XxN-Y
показать весь комментарий
23.09.2025 12:12 Ответить
👉Це не просто пісня. Це- духовний код української нації! Вільної і незламної, що змітає зі своєї святої землі усю ворожу наволоч, як батько наш-Дніпро!
показать весь комментарий
23.09.2025 12:16 Ответить
Не будьте наївними. Ніхто не затьмарить соло х.єм на роялі. Мудрому ж наріду зайшло. Думаю, це буде і трумпу до смаку
показать весь комментарий
23.09.2025 12:35 Ответить
А хор Вєрьовки зганьбився виступом про згорілу хату. Нарід на концерті аж вищав і сцяв окропом у захваті🤬
показать весь комментарий
23.09.2025 12:38 Ответить
П.с. Стосовно смаку трумпа. Ви ж бачили, що він витворяв з мікрофоном. Якщо ні, загугліть "трамп і мікрофон"
показать весь комментарий
23.09.2025 12:41 Ответить
Це правда. Трохи більше сорому, трохи менше. Звикли вже.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:14 Ответить
Звісно нічого нового.
Обстріли Київа посилять тільки,як завжди,коли агента зє нема в Україні.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:16 Ответить
А раптово він вийде на сцену...
Викатить рояль...
Зніме штани...
І як...
ОБГАДИТЬСЯ ЗНОВ!
показать весь комментарий
23.09.2025 12:22 Ответить
Напевно пан Трамп знову збираєтся виділити нам зброю. Треба терміново заблокувати поставку.
показать весь комментарий
23.09.2025 12:31 Ответить
Дурне поїхало в турне що тут не ясно 🦗🦎
показать весь комментарий
23.09.2025 12:33 Ответить
А что от него ждать?
показать весь комментарий
23.09.2025 13:04 Ответить
А до зробив Зеленський щоб не було несподіванок ? Звільнив Єрмака? Або подолав корупцію?
показать весь комментарий
23.09.2025 13:20 Ответить
 
 