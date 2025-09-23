Україна не очікує несподіванок під час візиту Зеленського до США, - Reuters
Президент України Володимир Зеленський шукатиме більшої підтримки союзників, коли виступить в ООН та зустрінеться з Дональдом Трампом цього тижня, але за лаштунками Київ тихо готується до нового етапу війни, у якому він більше покладається на себе.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
"Надії Києва на отримання жорстких нових санкцій США проти Росії згасають, а новий прагматизм в Україні робить візит Зеленського менш напруженим, ніж деякі попередні візити до США, враховуючи уроки, винесені з лютневої сварки в Білому домі", - йдеться в повідомленні.
Видання зазначає, що Зеленський, імовірно, звернеться до Трампа з проханням про нові санкції США проти Росії у вівторок, за день до свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН.
Київ також просуває плани проведення саміту, присвяченого окупованому Криму, метою якого, за даними видання, є запобігання обговоренню будь-якої мирної угоди, що визнає Крим російською територією.
Українські чиновники описують підготовку до приїзду Зеленського у понеділок як прагматичну дипломатію, а не як підготовку до вирішальної поїздки.
Попри зменшення підтримки США, вона залишається важливою для України, а союзники Києва висловлюють занепокоєння щодо глибини резервів українських військ, пише Reuters.
Високопоставлений європейський дипломат зазначив, що обмін розвідувальними даними та новий механізм закупівлі американської зброї є ключовими для того, щоб українські сили могли вистояти. Зеленський повідомив, що перша партія включає ракети для систем ППО Patriot та установки HIMARS, а фінансування на американську зброю перевищує 2 млрд доларів.
За словами дипломата, Україна демонструє впевненішу позицію щодо озброєння, що видно з менш наполегливого тону нещодавніх заяв Зеленського. Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк підкреслив, що стратегія Києва полягає у нейтралізації Росії та перешкоджанні успіху її сил, а не в очікуванні мирної угоди за участі Москви.
Натомість деякі колишні високопоставлені чиновники сумніваються у готовності США запроваджувати нові санкції проти Росії та вважають пріоритетом зміцнення українських збройних сил.
Аналітики відзначають, що лише 18% українців вірять, що війна може завершитися цього року, а почуття невпевненості в майбутньому зростає. Видання зазначає, що Росія нещодавно здобула кілька дипломатичних перемог, а Україна стикається з потенційним скороченням підтримки від деяких європейських союзників.
Reuters додає, що удари українських дронів по портах і нафтопереробних заводах змусили Росію попередити про можливе скорочення видобутку для власних нафтовидобувних компаній.
