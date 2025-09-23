УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9057 відвідувачів онлайн
Новини Візит Зеленського до США
1 085 19

Україна не очікує несподіванок під час візиту Зеленського до США, - Reuters

зеленський

Президент України Володимир Зеленський шукатиме більшої підтримки союзників, коли виступить в ООН та зустрінеться з Дональдом Трампом цього тижня, але за лаштунками Київ тихо готується до нового етапу війни, у якому він більше покладається на себе.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

"Надії Києва на отримання жорстких нових санкцій США проти Росії згасають, а новий прагматизм в Україні робить візит Зеленського менш напруженим, ніж деякі попередні візити до США, враховуючи уроки, винесені з лютневої сварки в Білому домі", -  йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що Зеленський, імовірно, звернеться до Трампа з проханням про нові санкції США проти Росії у вівторок, за день до свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Київ також просуває плани проведення саміту, присвяченого окупованому Криму, метою якого, за даними видання, є запобігання обговоренню будь-якої мирної угоди, що визнає Крим російською територією.

Українські чиновники описують підготовку до приїзду Зеленського у понеділок як прагматичну дипломатію, а не як підготовку до вирішальної поїздки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Триває робота над підтримкою України на перемовинах з РФ, щоб убезпечити її від загроз у майбутньому, - Рютте

Попри зменшення підтримки США, вона залишається важливою для України, а союзники Києва висловлюють занепокоєння щодо глибини резервів українських військ, пише Reuters.

Високопоставлений європейський дипломат зазначив, що обмін розвідувальними даними та новий механізм закупівлі американської зброї є ключовими для того, щоб українські сили могли вистояти. Зеленський повідомив, що перша партія включає ракети для систем ППО Patriot та установки HIMARS, а фінансування на американську зброю перевищує 2 млрд доларів.

За словами дипломата, Україна демонструє впевненішу позицію щодо озброєння, що видно з менш наполегливого тону нещодавніх заяв Зеленського. Колишній міністр оборони Андрій Загороднюк підкреслив, що стратегія Києва полягає у нейтралізації Росії та перешкоджанні успіху її сил, а не в очікуванні мирної угоди за участі Москви.

Натомість деякі колишні високопоставлені чиновники сумніваються у готовності США запроваджувати нові санкції проти Росії та вважають пріоритетом зміцнення українських збройних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з головою МВФ використання заморожених російських активів для України

Аналітики відзначають, що лише 18% українців вірять, що війна може завершитися цього року, а почуття невпевненості в майбутньому зростає. Видання зазначає, що Росія нещодавно здобула кілька дипломатичних перемог, а Україна стикається з потенційним скороченням підтримки від деяких європейських союзників.

Reuters додає, що удари українських дронів по портах і нафтопереробних заводах змусили Росію попередити про можливе скорочення видобутку для власних нафтовидобувних компаній.

Автор: 

Зеленський Володимир (25545) США (24362) підтримка (645)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Ну з таким персидентом очікувати позитивних новин не варто, тільки навпаки
показати весь коментар
23.09.2025 11:52 Відповісти
+4
Але Зеля не той пацан, щоб нас не здивувати на рівному місці.
показати весь коментар
23.09.2025 11:52 Відповісти
+4
бо політичного притулку йому не дадуть
показати весь коментар
23.09.2025 11:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо Вова І Потужний поїхав до США у костюмі, то дійсно несподіванок очікувати не варто.
показати весь коментар
23.09.2025 11:51 Відповісти
У костюмі буде лише Єлдак Борисович, чим демонструватиме хто в Україні хазяїн, а хто Янєлох оманський.
показати весь коментар
23.09.2025 12:15 Відповісти
Ну з таким персидентом очікувати позитивних новин не варто, тільки навпаки
показати весь коментар
23.09.2025 11:52 Відповісти
Але Зеля не той пацан, щоб нас не здивувати на рівному місці.
показати весь коментар
23.09.2025 11:52 Відповісти
бо політичного притулку йому не дадуть
показати весь коментар
23.09.2025 11:55 Відповісти
Зеленським заявив слугам наріду ,
що балотуватиметься на другий термін 😡
Апетит сильно розігрався у херпіду
показати весь коментар
23.09.2025 12:03 Відповісти
Зеленському треба не Ермаків з собою возити , А УКРАЇНСЬКІ ВЕЛИЧІ - ансамбль Вірського і хор Верьовки . Бо ці кляті москалі зовсім знахабніли зі своїм ********** озером .
ТРАМП бачив хор Верьовки?

Хор імені Г. Верьовки - Реве та стогне Дніпр широкий

https://youtu.be/vvnIV3XxN-Y
показати весь коментар
23.09.2025 12:12 Відповісти
👉Це не просто пісня. Це- духовний код української нації! Вільної і незламної, що змітає зі своєї святої землі усю ворожу наволоч, як батько наш-Дніпро!
показати весь коментар
23.09.2025 12:16 Відповісти
Не будьте наївними. Ніхто не затьмарить соло х.єм на роялі. Мудрому ж наріду зайшло. Думаю, це буде і трумпу до смаку
показати весь коментар
23.09.2025 12:35 Відповісти
А хор Вєрьовки зганьбився виступом про згорілу хату. Нарід на концерті аж вищав і сцяв окропом у захваті🤬
показати весь коментар
23.09.2025 12:38 Відповісти
П.с. Стосовно смаку трумпа. Ви ж бачили, що він витворяв з мікрофоном. Якщо ні, загугліть "трамп і мікрофон"
показати весь коментар
23.09.2025 12:41 Відповісти
Це правда. Трохи більше сорому, трохи менше. Звикли вже.
показати весь коментар
23.09.2025 12:14 Відповісти
Звісно нічого нового.
Обстріли Київа посилять тільки,як завжди,коли агента зє нема в Україні.
показати весь коментар
23.09.2025 12:16 Відповісти
А раптово він вийде на сцену...
Викатить рояль...
Зніме штани...
І як...
ОБГАДИТЬСЯ ЗНОВ!
показати весь коментар
23.09.2025 12:22 Відповісти
Напевно пан Трамп знову збираєтся виділити нам зброю. Треба терміново заблокувати поставку.
показати весь коментар
23.09.2025 12:31 Відповісти
Дурне поїхало в турне що тут не ясно 🦗🦎
показати весь коментар
23.09.2025 12:33 Відповісти
А что от него ждать?
показати весь коментар
23.09.2025 13:04 Відповісти
А до зробив Зеленський щоб не було несподіванок ? Звільнив Єрмака? Або подолав корупцію?
показати весь коментар
23.09.2025 13:20 Відповісти
Мудрий нарід вчергове покаже свою компетентність. Зовсім не сумніваюсь тому і розчарування не буде.
показати весь коментар
23.09.2025 13:42 Відповісти
 
 