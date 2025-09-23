В России вводят ограничения на продажу дизтоплива: пытаются остановить рост цен

В России с 23 сентября ввели ограничения на продажу дизельного топлива.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс", "Петербургская биржа" ввела более жесткие правила торгов дизтопливом, пытаясь остановить стремительный рост цен. В частности, ограничен порог роста цен и количество заявок от одного участника торгов.

Подобные меры были введены для бензина еще 8 сентября.

Российские аналитики отмечают, что целью такого шага является искусственное сдерживание биржевых цен на нефтепродукты.

В августе бензины на "Петербургской бирже" достигли максимума, затем немного подешевели, но уже в начале сентября цены снова пошли вверх.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй по мощности НПЗ в России остановил работу ключевого узла после удара украинских дронов, - Reuters

После введения ограничений волатильность цен на бензин снизилась, однако она больше не соответствует реальной ситуации на рынке.

Собеседники агентства подчеркивают: административные меры не решают проблем с дефицитом и лишь маскируют его.

Атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам и экспортной инфраструктуре России значительно нарушили работу российских нефтеперерабатывающих заводов.

Также читайте: "Перекрыли краны": беспилотники СБУ и ССО ВСУ остановили работу ряда нефтеперекачивающих станций в РФ, - источник