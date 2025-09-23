УКР
У Росії вводять обмеження на продаж дизпалива: намагаються зупинити зростання цін

У Росії з 23 вересня запровадили обмеження на продаж дизельного пального.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс", "Петербурзька біржа" ввела жорсткіші правила торгів дизпаливом, намагаючись зупинити стрімке зростання цін. Зокрема, обмежено поріг зростання цін та кількість заявок від одного учасника торгів.

Подібні заходи були впроваджені для бензину ще 8 вересня.

Російські аналітики зазначають, що метою такого кроку є штучне стримування біржових цін на нафтопродукти.

У серпні бензини на "Петербурзькій біржі" досягли максимуму, потім трохи подешевшали, але вже на початку вересня ціни знову пішли вгору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Другий за потужністю НПЗ у Росії зупинив роботу ключового вузла після удару українських дронів, – Reuters

Після запровадження обмежень волатильність цін на бензин знизилась, однак вона більше не відповідає реальній ситуації на ринку.

Співрозмовники агентства підкреслюють: адміністративні заходи не вирішують проблем із дефіцитом і лише маскують його.

Атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах і експортній інфраструктурі Росії значно порушили роботу російських нафтопереробних заводів.

Також читайте: "Перекрили крани": безпілотники СБУ та ССО ЗСУ зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій в РФ, - джерело

А яка ціна дизпалива зараз на заправках мордору, чого не пишите?
показати весь коментар
23.09.2025 12:48 Відповісти
Соляра в ініргітічіскай смєхдіржаві зникла. 🤣
показати весь коментар
23.09.2025 12:54 Відповісти
это всё последствия ударов Украинский дронов по рашистким нпз!так держать хлопцы!
показати весь коментар
23.09.2025 12:58 Відповісти
 
 