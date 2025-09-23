У Росії вводять обмеження на продаж дизпалива: намагаються зупинити зростання цін
У Росії з 23 вересня запровадили обмеження на продаж дизельного пального.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс", "Петербурзька біржа" ввела жорсткіші правила торгів дизпаливом, намагаючись зупинити стрімке зростання цін. Зокрема, обмежено поріг зростання цін та кількість заявок від одного учасника торгів.
Подібні заходи були впроваджені для бензину ще 8 вересня.
Російські аналітики зазначають, що метою такого кроку є штучне стримування біржових цін на нафтопродукти.
У серпні бензини на "Петербурзькій біржі" досягли максимуму, потім трохи подешевшали, але вже на початку вересня ціни знову пішли вгору.
Після запровадження обмежень волатильність цін на бензин знизилась, однак вона більше не відповідає реальній ситуації на ринку.
Співрозмовники агентства підкреслюють: адміністративні заходи не вирішують проблем із дефіцитом і лише маскують його.
Атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах і експортній інфраструктурі Росії значно порушили роботу російських нафтопереробних заводів.
