Садовый: До обнаружения "прослушки" в кабинете проходили встречи со Свириденко, Стефанчуком и иностранными делегациями

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что перед обнаружением устройства для прослушивания в его кабинете проходили встречи с премьер-министром Юлией Свириденко, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и иностранными делегациями.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По словам Садового, если записи этих разговоров станут публичными, "это нехорошо", хотя "ничего особенного там не обсуждали".

Мэр подчеркнул, что пока неизвестно, было ли решение суда о возможности прослушивания. Он также обратил внимание, что устройство было вмонтировано "недостаточно качественно", и предположил, что его могли использовать для дальнейшего обнародования записей.

"Прослушку" нашли в подставке для телефона на рабочем столе мэра. По словам Садового, аппарат передали специалистам после того, как он начал работать со сбоями. Устройство обнаружили именно во время проверки.

Дело расследует Служба безопасности Украины, устройство передали на экспертизу.

Напомним, 17 сентября Андрей Садовый заявил, что обнаружил в своем кабинете прослушивающее устройство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Львова пообещал открыть поле для гольфа на месте крупнейшей в регионе свалки