Садовый: До обнаружения "прослушки" в кабинете проходили встречи со Свириденко, Стефанчуком и иностранными делегациями

Садовый сообщил о попытках застройщиков уничтожить архитектурное наследие Львова

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, что перед обнаружением устройства для прослушивания в его кабинете проходили встречи с премьер-министром Юлией Свириденко, председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком и иностранными делегациями.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

По словам Садового, если записи этих разговоров станут публичными, "это нехорошо", хотя "ничего особенного там не обсуждали".

Мэр подчеркнул, что пока неизвестно, было ли решение суда о возможности прослушивания. Он также обратил внимание, что устройство было вмонтировано "недостаточно качественно", и предположил, что его могли использовать для дальнейшего обнародования записей.

"Прослушку" нашли в подставке для телефона на рабочем столе мэра. По словам Садового, аппарат передали специалистам после того, как он начал работать со сбоями. Устройство обнаружили именно во время проверки.

Дело расследует Служба безопасности Украины, устройство передали на экспертизу.

Напомним, 17 сентября Андрей Садовый заявил, что обнаружил в своем кабинете прослушивающее устройство.

прослушка (354) Садовый Андрей (652) Свириденко Юлия (233) Стефанчук Руслан (679)
Мабуть іноземні делегації...
23.09.2025 13:48 Ответить
Ще один ідіот! Мені дивно, що у Львові так звані Свободівці не поставили його на місце. Між іншим Свободівці у Львові слабенькі , вони далкекі від національно-патріотичних партій.
23.09.2025 13:48 Ответить
Тому що у Львові націоналізм-це просто ознака бренду ,не більше. І то виключно для української авдиторії. полякам таке не продаси.
23.09.2025 14:04 Ответить
Та ні, у Львові і Львівщині народ патріотичний , вони не хочуть ні ляха , ні мадяра , а тим більше москаля. Просто слабенька партія Сввобода по відношеню Тернополя, Івано-Франківська та Хмельницького (у Хмельницькому Свобода провела ребрендинг, замість Свободи там партія Симчишина). Між іншим на заробітки зі Львівщини їздять в Чехію, Італію, Англію)
23.09.2025 14:36 Ответить
"Найчесніший" , мабуть,мер України і взагалі **********....Що там прослуховувати?? Народ обрав. Назавжди!! Може під Стефанчука копали?? Так там треба ексковатор для копання...а Свіриденко просто "свята"...
23.09.2025 13:53 Ответить
І тепер хтось знає, як ви будете красти гроші і терроризувати Пороха))
23.09.2025 14:00 Ответить
Андрійко,йди до дцпи
23.09.2025 14:07 Ответить
Стефанчук
адназначна
23.09.2025 14:10 Ответить
Вже ж експертиза знайша відбитки пальців Порошенка?
23.09.2025 14:14 Ответить
Всім дивитися "Зємлянє"!
23.09.2025 14:17 Ответить
Зелені свині лякають європейців, щоб вони не їхали до Україхни, бо їх розмови будуть записані, спортворені і видані в необхідний час на їх шкод, як це слугориги зробили з плівками зустрічі Байдена і Порошенко.
23.09.2025 14:32 Ответить
Мабуть Свириденчиха чи Стефанчук підклали...
23.09.2025 14:34 Ответить
Доля печеться вже про вибори теж. Ох ти бідняжка, ходи пожалію.. ні
23.09.2025 14:55 Ответить
Андрійко Ісусик вирішив і собі побавитись в "плівки Міндіча", засиділась ця криса в мерському кріслі - давно пора гнати коліном під зад!
23.09.2025 15:05 Ответить
 
 