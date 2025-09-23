Садовий: Перед виявленням "прослушки" у кабінеті проходили зустрічі зі Свириденко, Стефанчуком та іноземними делегаціями

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що перед виявленням пристрою для прослуховування у його кабінеті проходили зустрічі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та іноземними делегаціями.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За словами Садового, якщо записи цих розмов стануть публічними, "це недобре", хоча "нічого особливого там не обговорювали".

Мер наголосив, що наразі невідомо, чи було рішення суду про можливість прослуховування. Він також звернув увагу, що пристрій був вмонтований "не досить якісно", і припустив, що його могли використати для подальшого оприлюднення записів.

"Прослушку" знайшли у підставці для телефону на робочому столі мера. За словами Садового, апарат передали фахівцям після того, як він почав працювати зі збоями. Пристрій виявили саме під час перевірки.

Справу розслідує Служба безпеки України, пристрій передали на експертизу

Нагадаємо, 17 вересня Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій.

