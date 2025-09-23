УКР
Садовий: Перед виявленням "прослушки" у кабінеті проходили зустрічі зі Свириденко, Стефанчуком та іноземними делегаціями

Садовий повідомив про намагання абудовників знищити архітектурну спадщину Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, що перед виявленням пристрою для прослуховування у його кабінеті проходили зустрічі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та іноземними делегаціями.

Про це він сказав в інтерв’ю "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

За словами Садового, якщо записи цих розмов стануть публічними, "це недобре", хоча "нічого особливого там не обговорювали".

Мер наголосив, що наразі невідомо, чи було рішення суду про можливість прослуховування. Він також звернув увагу, що пристрій був вмонтований "не досить якісно", і припустив, що його могли використати для подальшого оприлюднення записів.

"Прослушку" знайшли у підставці для телефону на робочому столі мера. За словами Садового, апарат передали фахівцям після того, як він почав працювати зі збоями. Пристрій виявили саме під час перевірки.

Справу розслідує Служба безпеки України, пристрій передали на експертизу

Нагадаємо, 17 вересня Андрій Садовий заявив, що виявив у своєму кабінеті прослуховувальний пристрій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Львова пообіцяв відкрити поле для гольфу на місці найбільшого у регіоні сміттєзвалища

прослуховування (212) Садовий Андрій (538) Свириденко Юлія (503) Стефанчук Руслан (782)
+2
Ще один ідіот! Мені дивно, що у Львові так звані Свободівці не поставили його на місце. Між іншим Свободівці у Львові слабенькі , вони далкекі від національно-патріотичних партій.
показати весь коментар
23.09.2025 13:48 Відповісти
+1
Мабуть іноземні делегації...
показати весь коментар
23.09.2025 13:48 Відповісти
+1
"Найчесніший" , мабуть,мер України і взагалі **********....Що там прослуховувати?? Народ обрав. Назавжди!! Може під Стефанчука копали?? Так там треба ексковатор для копання...а Свіриденко просто "свята"...
показати весь коментар
23.09.2025 13:53 Відповісти
Тому що у Львові націоналізм-це просто ознака бренду ,не більше. І то виключно для української авдиторії. полякам таке не продаси.
показати весь коментар
23.09.2025 14:04 Відповісти
Та ні, у Львові і Львівщині народ патріотичний , вони не хочуть ні ляха , ні мадяра , а тим більше москаля. Просто слабенька партія Сввобода по відношеню Тернополя, Івано-Франківська та Хмельницького (у Хмельницькому Свобода провела ребрендинг, замість Свободи там партія Симчишина). Між іншим на заробітки зі Львівщини їздять в Чехію, Італію, Англію)
показати весь коментар
23.09.2025 14:36 Відповісти
І тепер хтось знає, як ви будете красти гроші і терроризувати Пороха))
показати весь коментар
23.09.2025 14:00 Відповісти
Андрійко,йди до дцпи
показати весь коментар
23.09.2025 14:07 Відповісти
Стефанчук
адназначна
показати весь коментар
23.09.2025 14:10 Відповісти
Вже ж експертиза знайша відбитки пальців Порошенка?
показати весь коментар
23.09.2025 14:14 Відповісти
Всім дивитися "Зємлянє"!
показати весь коментар
23.09.2025 14:17 Відповісти
Зелені свині лякають європейців, щоб вони не їхали до Україхни, бо їх розмови будуть записані, спортворені і видані в необхідний час на їх шкод, як це слугориги зробили з плівками зустрічі Байдена і Порошенко.
показати весь коментар
23.09.2025 14:32 Відповісти
Мабуть Свириденчиха чи Стефанчук підклали...
показати весь коментар
23.09.2025 14:34 Відповісти
Доля печеться вже про вибори теж. Ох ти бідняжка, ходи пожалію.. ні
показати весь коментар
23.09.2025 14:55 Відповісти
Андрійко Ісусик вирішив і собі побавитись в "плівки Міндіча", засиділась ця криса в мерському кріслі - давно пора гнати коліном під зад!
показати весь коментар
23.09.2025 15:05 Відповісти
Кацапського прихвостня слухали. Яка прикрість!
показати весь коментар
23.09.2025 15:33 Відповісти
 
 