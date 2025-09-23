Швейцария готова принять встречу Украины и РФ на уровне лидеров, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер на полях Генассамблеи ООН в США.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорили о главном сейчас - нашей дипломатической работе для достижения мира. Я готов к встрече с российской стороной на уровне лидеров. Ценим готовность Швейцарии принять такую встречу. И видим, что пока нет никаких шагов, которые свидетельствовали бы о том, что Россия хочет закончить войну", - заявил Зеленский.

Стороны также обсудили сотрудничество Украины и Швейцарии, связанное с реализацией крупного культурного проекта, и продолжение партнерства по продовольственной безопасности.

