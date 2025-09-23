РУС
Швейцария готова принять встречу Украины и РФ на уровне лидеров, - Зеленский

Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер на полях Генассамблеи ООН в США.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Говорили о главном сейчас - нашей дипломатической работе для достижения мира. Я готов к встрече с российской стороной на уровне лидеров. Ценим готовность Швейцарии принять такую встречу. И видим, что пока нет никаких шагов, которые свидетельствовали бы о том, что Россия хочет закончить войну", - заявил Зеленский.

Стороны также обсудили сотрудничество Украины и Швейцарии, связанное с реализацией крупного культурного проекта, и продолжение партнерства по продовольственной безопасности.

Зеленский Владимир (22004) Швейцария (629) переговоры с Россией (1328)
+9
Ну і лідери, кривавий терорист убивця сотен тисяч невиних людей і проросійський клоун який не готував країну до війни ,це вже дно.
23.09.2025 19:42 Ответить
+3
А цьому все невтєрпьож заглянути ***** в очко і послухати про половців і печенігів а також що Україну придумав Членін. Якщо підеш лизатися з ****** то вже не повертайся бо повісять на стовпі як падло
23.09.2025 19:45 Ответить
+2
А ***** готове? Тоді не кизди.
23.09.2025 19:40 Ответить
А ***** готове? Тоді не кизди.
23.09.2025 19:40 Ответить
Грёбаные Лидеры!
23.09.2025 20:02 Ответить
Ну і лідери, кривавий терорист убивця сотен тисяч невиних людей і проросійський клоун який не готував країну до війни ,це вже дно.
23.09.2025 19:42 Ответить
Пророссійський , а в Мосву їхати очкує
23.09.2025 19:46 Ответить
У Західних ЗМІ вже немає видання котре б не розповіло світові - шо то є те укооБуратіно ? Під приліт його до США навіть POLITICO не втрималось , бо неначасно якось давати Трампу привід...

От я й думаю , прилетить вовка до Києва , збере нову коаліцію - з патріотами -опозицією й + С ЛУГИ вже є дозрілі... Сибігу з МЗС богодєльнєй Єрмака замінить на справжніх дипломатів -патріотів . Закриє усі справи проти генералів-офіцерів патріотів, вижене Татарова та Єрмака ... Й сяде собі спокійно виконувати роль посажьоннго генерала поки правитимуть дорослі . Без виборів, без розриву суспільства ...
23.09.2025 20:31 Ответить
Я здогався! Наш Бубочка тому по світу скачє, щоб без акцизів барижить всякім крамом. Набере всяких ролексів та патеків філіпів та толкане багатим дружкам. Умеров з Єрмаком їздять, щоб пожрать на халяву на всякиї фуршетах.
23.09.2025 19:43 Ответить
дЄрьмака і його куратора пуйла ?

ти ж Оманська Гнида не лідер - просто істота
23.09.2025 19:44 Ответить
А цьому все невтєрпьож заглянути ***** в очко і послухати про половців і печенігів а також що Україну придумав Членін. Якщо підеш лизатися з ****** то вже не повертайся бо повісять на стовпі як падло
23.09.2025 19:45 Ответить
Якби на зустріч від України поїхав Порошенко, то більшість адекватних були спокійні, а від Боневтіка чекаємо тільки щось найгірше. Але воно набреше наріду, що все нормально, щось прогундосить, зачитуючи написане литвином з папірця чи через "вухо".
23.09.2025 19:48 Ответить
Щось подібне уже було з мирними самітами, «міру-мір»!!
Їх було чимало, туристичних мандрів зеленського по світу за кошти Українців, і завсім НІЯКОЇ користі для Українців!! Ось такий збіг …
23.09.2025 19:48 Ответить
В Омані, все почав!, в Омані і закінчуй...
23.09.2025 20:08 Ответить
О, ішак причислив себе до лідера. Чмо безтолкове...
23.09.2025 20:10 Ответить
лідор же )))
23.09.2025 20:11 Ответить
В цій ситуації сама важка робота у перекладача , попробуй перекласти брєд п'яного наркомана .
23.09.2025 20:21 Ответить
А він яким боком до лідерів, по Конституції голова ВР лідор в не те що воно захватило владу с агентом завгоспом
23.09.2025 20:39 Ответить
 
 