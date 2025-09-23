Швейцарія готова прийняти зустріч України та РФ на рівні лідерів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер на полях Генасамблеї ООН у США.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили про головне зараз – нашу дипломатичну роботу для досягнення миру. Я готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Цінуємо готовність Швейцарії прийняти таку зустріч. Та бачимо, що поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну", - заявив Зеленський.

Сторони також обговорили співпрацю України й Швейцарії, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, та продовження партнерства стосовно продовольчої безпеки.

