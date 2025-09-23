УКР
Швейцарія готова прийняти зустріч України та РФ на рівні лідерів, - Зеленський

Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер на полях Генасамблеї ООН у США.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорили про головне зараз – нашу дипломатичну роботу для досягнення миру. Я готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Цінуємо готовність Швейцарії прийняти таку зустріч. Та бачимо, що поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну", - заявив Зеленський.

Сторони також обговорили співпрацю України й Швейцарії, пов’язану з реалізацією великого культурного проєкту, та продовження партнерства стосовно продовольчої безпеки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не очікує несподіванок під час візиту Зеленського до США, - Reuters

Топ коментарі
+9
Ну і лідери, кривавий терорист убивця сотен тисяч невиних людей і проросійський клоун який не готував країну до війни ,це вже дно.
показати весь коментар
23.09.2025 19:42 Відповісти
+3
А цьому все невтєрпьож заглянути ***** в очко і послухати про половців і печенігів а також що Україну придумав Членін. Якщо підеш лизатися з ****** то вже не повертайся бо повісять на стовпі як падло
показати весь коментар
23.09.2025 19:45 Відповісти
+2
А ***** готове? Тоді не кизди.
показати весь коментар
23.09.2025 19:40 Відповісти
А ***** готове? Тоді не кизди.
показати весь коментар
23.09.2025 19:40 Відповісти
Грёбаные Лидеры!
показати весь коментар
23.09.2025 20:02 Відповісти
Ну і лідери, кривавий терорист убивця сотен тисяч невиних людей і проросійський клоун який не готував країну до війни ,це вже дно.
показати весь коментар
23.09.2025 19:42 Відповісти
Пророссійський , а в Мосву їхати очкує
показати весь коментар
23.09.2025 19:46 Відповісти
У Західних ЗМІ вже немає видання котре б не розповіло світові - шо то є те укооБуратіно ? Під приліт його до США навіть POLITICO не втрималось , бо неначасно якось давати Трампу привід...

От я й думаю , прилетить вовка до Києва , збере нову коаліцію - з патріотами -опозицією й + С ЛУГИ вже є дозрілі... Сибігу з МЗС богодєльнєй Єрмака замінить на справжніх дипломатів -патріотів . Закриє усі справи проти генералів-офіцерів патріотів, вижене Татарова та Єрмака ... Й сяде собі спокійно виконувати роль посажьоннго генерала поки правитимуть дорослі . Без виборів, без розриву суспільства ...
показати весь коментар
23.09.2025 20:31 Відповісти
Я здогався! Наш Бубочка тому по світу скачє, щоб без акцизів барижить всякім крамом. Набере всяких ролексів та патеків філіпів та толкане багатим дружкам. Умеров з Єрмаком їздять, щоб пожрать на халяву на всякиї фуршетах.
показати весь коментар
23.09.2025 19:43 Відповісти
дЄрьмака і його куратора пуйла ?

ти ж Оманська Гнида не лідер - просто істота
показати весь коментар
23.09.2025 19:44 Відповісти
А цьому все невтєрпьож заглянути ***** в очко і послухати про половців і печенігів а також що Україну придумав Членін. Якщо підеш лизатися з ****** то вже не повертайся бо повісять на стовпі як падло
показати весь коментар
23.09.2025 19:45 Відповісти
Якби на зустріч від України поїхав Порошенко, то більшість адекватних були спокійні, а від Боневтіка чекаємо тільки щось найгірше. Але воно набреше наріду, що все нормально, щось прогундосить, зачитуючи написане литвином з папірця чи через "вухо".
показати весь коментар
23.09.2025 19:48 Відповісти
Щось подібне уже було з мирними самітами, «міру-мір»!!
Їх було чимало, туристичних мандрів зеленського по світу за кошти Українців, і завсім НІЯКОЇ користі для Українців!! Ось такий збіг …
показати весь коментар
23.09.2025 19:48 Відповісти
В Омані, все почав!, в Омані і закінчуй...
показати весь коментар
23.09.2025 20:08 Відповісти
О, ішак причислив себе до лідера. Чмо безтолкове...
показати весь коментар
23.09.2025 20:10 Відповісти
лідор же )))
показати весь коментар
23.09.2025 20:11 Відповісти
В цій ситуації сама важка робота у перекладача , попробуй перекласти брєд п'яного наркомана .
показати весь коментар
23.09.2025 20:21 Відповісти
А він яким боком до лідерів, по Конституції голова ВР лідор в не те що воно захватило владу с агентом завгоспом
показати весь коментар
23.09.2025 20:39 Відповісти
 
 