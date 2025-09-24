Россия усилила атаки "Шахедами" по железнодорожной инфраструктуре, - глава "Укрзализныци" Перцовский

Россия с середины лета активизировала удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, используя для этого в среднем 6-7 дронов-камикадзе "Шахед" почти каждую ночь.

Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.

"Их первая цель - посеять панику среди пассажиров, вторая - нанести удар по экономике. Это все, по сути, удары по гражданской инфраструктуре", - сказал он.

По словам Перцовского, российский ВПК значительно увеличил производство дронов дальнего действия, и теперь "Шахеды" могут бить не только по стратегическим целям, но и по отдельным локомотивам. Под ударами оказались десятки подстанций и железнодорожные узлы, в частности Лозовая, Синельниково и Казатин.

Несмотря на систематические атаки, транзит военных грузов не пострадал. "Это марафон... Они бьют нас, мы восстанавливаемся", - отметил Перцовский. По оценкам Всемирного банка, около 30% украинской железной дороги находится в состоянии "повреждения-восстановления".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Есть риск остаться без железной дороги: Ассоциация громад призвала предусмотреть в госбюджете средства на поддержку "Укрзализныци"