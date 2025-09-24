Россия усилила атаки "Шахедами" по железнодорожной инфраструктуре, - глава "Укрзализныци" Перцовский
Россия с середины лета активизировала удары по украинской железнодорожной инфраструктуре, используя для этого в среднем 6-7 дронов-камикадзе "Шахед" почти каждую ночь.
Об этом сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью Reuters, передает Цензор.НЕТ.
"Их первая цель - посеять панику среди пассажиров, вторая - нанести удар по экономике. Это все, по сути, удары по гражданской инфраструктуре", - сказал он.
По словам Перцовского, российский ВПК значительно увеличил производство дронов дальнего действия, и теперь "Шахеды" могут бить не только по стратегическим целям, но и по отдельным локомотивам. Под ударами оказались десятки подстанций и железнодорожные узлы, в частности Лозовая, Синельниково и Казатин.
Несмотря на систематические атаки, транзит военных грузов не пострадал. "Это марафон... Они бьют нас, мы восстанавливаемся", - отметил Перцовский. По оценкам Всемирного банка, около 30% украинской железной дороги находится в состоянии "повреждения-восстановления".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Душу, тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми, браття, козацького роду. Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Не віддамо, не здамося. Нема жалю, нема прощення. Є віра в перемогу, в Україну, в борців за неї, та в кожного Українця.
Але іноді починаешь вірити що Ермак веде договірну війну з РФ - це бьємо , а це не бьємо
ВІЙНА ІДЕ ЗА українську ідентичність , за правдиву історію України, за український етнос і націю
Себто, до кола поняття «українська ідентичність» можна відносити як етнічних українців, так і активних та свідомих представників неукраїнців - тих, хто пов'язав свою долю з Україною, зокрема, здійснив вагомий внесок у розвиток української культури, науки, державності.
Такий підхід дозволяє розглядати українські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 етнос та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F націю як форми розвитку українства: у першому випадку це традиційна мовно-культурна спільнота, у другому ж - культурно-політична спільнота, що стає активним суб'єктом, здатним інтегрувати інші етнонаціональні елементи на даній території, у межах даної держави.