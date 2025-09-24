Росія посилила атаки "Шахедами" по залізничній інфраструктурі, - голова "Укрзалізниці" Перцовський
Росія з середини літа активізувала удари по українській залізничній інфраструктурі, використовуючи для цього в середньому 6-7 дронів-камікадзе "Шахед" майже щоночі.
Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.
"Їхня перша мета - посіяти паніку серед пасажирів, друга - завдати удару по економіці. Це все, по суті, удари по цивільній інфраструктурі", - сказав він.
За словами Перцовського, російський ВПК значно збільшив виробництво дронів дальньої дії, тож тепер "Шахеди" можуть бити не лише по стратегічних цілях, а й по окремих локомотивах. Під ударами опинилися десятки підстанцій і залізничні вузли, зокрема Лозова, Синельникове та Козятин.
Попри систематичні атаки, транзит військових вантажів не постраждав. "Це марафон… Вони б’ють нас, ми відновлюємося", - зазначив Перцовський. За оцінками Світового банку, близько 30% української залізниці перебуває у стані "пошкодження-відновлення".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Душу, тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми, браття, козацького роду. Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє.
Не віддамо, не здамося. Нема жалю, нема прощення. Є віра в перемогу, в Україну, в борців за неї, та в кожного Українця.
Але іноді починаешь вірити що Ермак веде договірну війну з РФ - це бьємо , а це не бьємо
ВІЙНА ІДЕ ЗА українську ідентичність , за правдиву історію України, за український етнос і націю
Себто, до кола поняття «українська ідентичність» можна відносити як етнічних українців, так і активних та свідомих представників неукраїнців - тих, хто пов'язав свою долю з Україною, зокрема, здійснив вагомий внесок у розвиток української культури, науки, державності.
Такий підхід дозволяє розглядати українські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 етнос та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F націю як форми розвитку українства: у першому випадку це традиційна мовно-культурна спільнота, у другому ж - культурно-політична спільнота, що стає активним суб'єктом, здатним інтегрувати інші етнонаціональні елементи на даній території, у межах даної держави.