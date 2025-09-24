УКР
Новини Обстріли об’єктів Укрзалізниці
363 5

Росія посилила атаки "Шахедами" по залізничній інфраструктурі, - голова "Укрзалізниці" Перцовський

укрзалізниця

Росія з середини літа активізувала удари по українській залізничній інфраструктурі, використовуючи для цього в середньому 6-7 дронів-камікадзе "Шахед" майже щоночі.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Їхня перша мета - посіяти паніку серед пасажирів, друга - завдати удару по економіці. Це все, по суті, удари по цивільній інфраструктурі", - сказав він.

За словами Перцовського, російський ВПК значно збільшив виробництво дронів дальньої дії, тож тепер "Шахеди" можуть бити не лише по стратегічних цілях, а й по окремих локомотивах. Під ударами опинилися десятки підстанцій і залізничні вузли, зокрема Лозова, Синельникове та Козятин.

Попри систематичні атаки, транзит військових вантажів не постраждав. "Це марафон… Вони б’ють нас, ми відновлюємося", - зазначив Перцовський. За оцінками Світового банку, близько 30% української залізниці перебуває у стані "пошкодження-відновлення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є ризик лишитися без залізниці: Асоціація громад закликала передбачити у держбюджеті кошти на підтримку "Укрзалізниці"

Ще не вмерла Україна, і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Душу, тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми, браття, козацького роду. Станем, браття, в бій кровавий від Сяну до Дону В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє.
24.09.2025 11:35 Відповісти
Є три твори, які українці співають, стоячи: гімн ''Ще не вмерла Україна'', духовний гімн ''Боже, великий, єдиний'' і ''Реве та стогне''. Усі троє - наш скарб.
Не віддамо, не здамося. Нема жалю, нема прощення. Є віра в перемогу, в Україну, в борців за неї, та в кожного Українця.
24.09.2025 11:40 Відповісти
Те , що мала б зробити Україна ще 3 , 5 років тому- знищити усі ЗАЛІЗНИЧНІ підʼїзди до кордону України . І до кордону Білорусі.
Але іноді починаешь вірити що Ермак веде договірну війну з РФ - це бьємо , а це не бьємо
24.09.2025 11:38 Відповісти
Ну и? Это только говорит о том, что они грамотно ставят задачи. Вопрос в том, где наш аналогичный ответ? Где все эти пресловутые "Паляниці", "Пекло", "Трембіти" и прочие ракето-дроны? Которые уже год как пошли в серию по словам нашего потужного.
24.09.2025 11:39 Відповісти
Ось скажить , невже тяжко писати МОВОЮ , а не языком, хоча б з поваги до форумчан, редакції, ЗСУ та України
ВІЙНА ІДЕ ЗА українську ідентичність , за правдиву історію України, за український етнос і націю

Себто, до кола поняття «українська ідентичність» можна відносити як етнічних українців, так і активних та свідомих представників неукраїнців - тих, хто пов'язав свою долю з Україною, зокрема, здійснив вагомий внесок у розвиток української культури, науки, державності.

Такий підхід дозволяє розглядати українські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 етнос та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F націю як форми розвитку українства: у першому випадку це традиційна мовно-культурна спільнота, у другому ж - культурно-політична спільнота, що стає активним суб'єктом, здатним інтегрувати інші етнонаціональні елементи на даній території, у межах даної держави.
24.09.2025 11:52 Відповісти
 
 