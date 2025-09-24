Росія посилила атаки "Шахедами" по залізничній інфраструктурі, - голова "Укрзалізниці" Перцовський

Росія з середини літа активізувала удари по українській залізничній інфраструктурі, використовуючи для цього в середньому 6-7 дронів-камікадзе "Шахед" майже щоночі.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в інтерв’ю Reuters, передає Цензор.НЕТ.

"Їхня перша мета - посіяти паніку серед пасажирів, друга - завдати удару по економіці. Це все, по суті, удари по цивільній інфраструктурі", - сказав він.

За словами Перцовського, російський ВПК значно збільшив виробництво дронів дальньої дії, тож тепер "Шахеди" можуть бити не лише по стратегічних цілях, а й по окремих локомотивах. Під ударами опинилися десятки підстанцій і залізничні вузли, зокрема Лозова, Синельникове та Козятин.

Попри систематичні атаки, транзит військових вантажів не постраждав. "Це марафон… Вони б’ють нас, ми відновлюємося", - зазначив Перцовський. За оцінками Світового банку, близько 30% української залізниці перебуває у стані "пошкодження-відновлення".

