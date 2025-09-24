Рашисты атаковали FPV-дронами Запорожскую область: погибла женщина, ранена пожилая супружеская пара
Российские войска атаковали FPV-дронами Запорожскую область, в результате чего есть погибшая и раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, оккупанты ударили по Васильевскому району, погибла 68-летняя женщина. Оккупанты атаковали частный дом, он поврежден.
"В Пологовском районе из-за атаки вражеского fpv-дрона получили ранения супруги - 82-летний мужчина и 78-летняя женщина. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", - добавили в ОВА.
