Рашисти атакували FPV-дронами Запорізьку область: загинула жінка, поранено літнє подружжя

Росіяни вбили жінку в Запорізькій області. Що відомо про атаку?

Російські війська атакували FPV-дронами Запорізьку область, внаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупанти вдарили по Василівському району, загинула 68-річна жінка. Окупанти атакували приватний будинок, його пошкоджено.

"У Пологівському районі через атаку ворожого fpv-дрона дістало поранень подружжя - 82-річний чоловік та 78-річна жінка. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - додали в ОВА.

