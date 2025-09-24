Рашисти атакували FPV-дронами Запорізьку область: загинула жінка, поранено літнє подружжя
Російські війська атакували FPV-дронами Запорізьку область, внаслідок чого є загибла та поранені.
Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Так, окупанти вдарили по Василівському району, загинула 68-річна жінка. Окупанти атакували приватний будинок, його пошкоджено.
"У Пологівському районі через атаку ворожого fpv-дрона дістало поранень подружжя - 82-річний чоловік та 78-річна жінка. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", - додали в ОВА.
