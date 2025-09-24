УКР
Новини Атака дронів на Чернігівщину
Ворог атакував Корюківський район Чернігівщини: пошкоджено транспортну інфраструктуру та підприємство. ФОТО

Чернігівщина після обстрілу

Учора, 23 вересня 2025 року, вдень ворожі безпілотники атакували прикордонну громаду Корюківського району на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через ворожі обстріли пошкоджено транспортну інфраструктуру й одне із підприємств. Зайнялася суха трава - пожежу ліквідували.

Також читайте: Сапери знешкодили бойові частини "шахедів", збитих на Чернігівщині. ФОТО

Чернігівщина після обстрілу
Чернігівщина після обстрілу

Загалом за добу ворог здійснив 52 обстріли - під вогнем опинились 22 населені пункти у трьох районах області. Попередньо, минулося без постраждалих.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у ніч на 23 вересня окупанти вдарили безпілотниками по Чернігову та атакували об’єкт критичної інфраструктури. Згодом стало відомо, що через удар по критичній інфраструктурі Чернігівського району у громадах є знеструмлення.

обстріл (31008) Чернігівська область (1054)
голова Чернігівської ОВА випив ранкової кави і вирішив показати свою роботу..... ?
