Новости Атака дронов на Черниговщину
Враг атаковал Корюковский район Черниговщины: повреждена транспортная инфраструктура и предприятие. ФОТО

Черниговская область после обстрела

Вчера, 23 сентября 2025 года, днем вражеские беспилотники атаковали пограничную общину Корюковского района на Черниговщине.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за вражеских обстрелов повреждена транспортная инфраструктура и одно из предприятий. Загорелась сухая трава - пожар ликвидировали.

Также читайте: Саперы обезвредили боевые части "шахедов", сбитых на Черниговщине. ФОТО

Черниговская область после обстрела
Черниговская область после обстрела

Всего за сутки враг совершил 52 обстрела - под огнем оказались 22 населенных пункта в трех районах области. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 23 сентября оккупанты ударили беспилотниками по Чернигову и атаковали объект критической инфраструктуры. Впоследствии стало известно, что из-за удара по критической инфраструктуре Черниговского района в громадах есть обесточивание.

голова Чернігівської ОВА випив ранкової кави і вирішив показати свою роботу..... ?
показать весь комментарий
24.09.2025 11:49 Ответить
 
 