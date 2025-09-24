Враг атаковал Корюковский район Черниговщины: повреждена транспортная инфраструктура и предприятие. ФОТО
Вчера, 23 сентября 2025 года, днем вражеские беспилотники атаковали пограничную общину Корюковского района на Черниговщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за вражеских обстрелов повреждена транспортная инфраструктура и одно из предприятий. Загорелась сухая трава - пожар ликвидировали.
Всего за сутки враг совершил 52 обстрела - под огнем оказались 22 населенных пункта в трех районах области. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 23 сентября оккупанты ударили беспилотниками по Чернигову и атаковали объект критической инфраструктуры. Впоследствии стало известно, что из-за удара по критической инфраструктуре Черниговского района в громадах есть обесточивание.
