ГБР пришло с обыском к экс-главе СВР Кондратюку, - источники
Следователи ГБР пришли с обыском к бывшему главе Службы внешней разведки, генерал-лейтенанту Валерию Кондратюку.
Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.
По данным собеседников, самого Кондратюка дома не было.
Подробности дела по которому проводились обыски пока неизвестны.
Напомним, Кондратюк возглавлял Службу внешней разведки с июня 2020 года по июль 2021 года.
достойна "довіри" зельона конторка
Когда Владимир Александрович
СЛИЛ ОПЕРАЦИЮ АВЕНЮ?
Хоч би подзвонили попередньо, домовилися.