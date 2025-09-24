ГБР пришло с обыском к экс-главе СВР Кондратюку, - источники

Следователи ГБР пришли с обыском к бывшему главе Службы внешней разведки, генерал-лейтенанту Валерию Кондратюку.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

По данным собеседников, самого Кондратюка дома не было.

Подробности дела по которому проводились обыски пока неизвестны.

Напомним, Кондратюк возглавлял Службу внешней разведки с июня 2020 года по июль 2021 года.

