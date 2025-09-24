РУС
Обыск у Валерия Кондратюка
1 779 5

ГБР пришло с обыском к экс-главе СВР Кондратюку, - источники

ГБР проводит обыски у экс-главы Службы внешней разведки Кондратюка

Следователи ГБР пришли с обыском к бывшему главе Службы внешней разведки, генерал-лейтенанту Валерию Кондратюку.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах, информирует Цензор.НЕТ.

По данным собеседников, самого Кондратюка дома не было.

Подробности дела по которому проводились обыски пока неизвестны.

Напомним, Кондратюк возглавлял Службу внешней разведки с июня 2020 года по июль 2021 года.

Смотрите: Экс-глава ГУР Кондратюк о подрыве "Северных потоков": По понятным причинам Украина никогда не возьмет на себя ответственность за эту операцию. ВИДЕО

це те ДБР що знімало клістрони в ППО в 2020р та залишило Україну без ППО на невідомо який час

достойна "довіри" зельона конторка
24.09.2025 13:31 Ответить
Этот генерал был в СЗР тогда,
Когда Владимир Александрович
СЛИЛ ОПЕРАЦИЮ АВЕНЮ?
24.09.2025 13:34 Ответить
Голова СЗР з 5 червня 2020 до 23 липня 2021. Тобто - так. Але операцію начебто проводили ГУР та СБУ.
24.09.2025 14:20 Ответить
Отак от... Прийшли запідозрювати, а хазяїна немає вдома.
Хоч би подзвонили попередньо, домовилися.
24.09.2025 13:56 Ответить
«Самого Кондратюка дома не було». Вочевидь генерал розвідки має яку-не-яку кваліфікацію, на відміну від «гвардєйцев канцеляра».
24.09.2025 14:05 Ответить
 
 