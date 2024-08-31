Экс-глава ГУР Кондратюк о подрыве "Северных потоков": По понятным причинам Украина никогда не возьмет на себя ответственность за эту операцию. ВИДЕО
Бывший глава ГУР Валерий Кондратюк прокомментировал расследование немецкой прокуратуры относительно подрыва "Северных потоков".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук.
Он отметил, что эта операция была ключевой для Украины в начале войны, поскольку она сняла Европу с российской газовой зависимости и сделала невозможным какие-то компромиссы с Путиным. А также эта операция позволила сохранить транзит газа через Украину, что тоже стало политическим рычагом для нас.
Также Кондратюк отметил, что Украина никогда не возьмет ответственность за эту операцию на себя, по понятным причинам. Но западные разведчики, в частных разговорах, выражают восторг от реализации этой операции, ведь они хорошо понимают важность уничтожения "Северных потоков".
Экс-глава ГУР привел пример работы израильских спецназовцев из МОСАДа, которые также выполняли очень сложные и важные для страны операции, но никогда не делали громких заявлений.
Подрыв "Северного потока"
Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.
В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.
Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.
В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.
В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".
В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.
Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.
В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.
По данным WSJ, президент Владимир Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но потом пытался его отменить после вмешательства ЦРУ.
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🤮
Підозра виникла після перетину сухопутного кордону невідомою особою через ласти та гідрокостюм, у який вона була одягнена.
Це перший задокументований прокуратурою випадок виїзду в Україну у вбранні дайвера.
Джерело:
Это не мы подорвали, но если будет нужно - то подорвём ещё раз
Валєрко бомбу мав під стріхов...
Зовсім трохи полежала
На газогоні си зірвала!" (с) БГ
Бляха, та вже потрібно їх хоча б *******, цих Мар'ян, Мосейчучок та інших колишніх керівників
Україна підірвала кримський міст, але москалі відремонтували і при чому ДУЖЕ ШВИДКО! а ось трубу залатати вже два роки не можуть.... ага-ага....