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Экс-глава ГУР Кондратюк о подрыве "Северных потоков": По понятным причинам Украина никогда не возьмет на себя ответственность за эту операцию. ВИДЕО

Ексголова ГУР Валерій Кондратюк

Бывший глава ГУР Валерий Кондратюк прокомментировал расследование немецкой прокуратуры относительно подрыва "Северных потоков".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Он отметил, что эта операция была ключевой для Украины в начале войны, поскольку она сняла Европу с российской газовой зависимости и сделала невозможным какие-то компромиссы с Путиным. А также эта операция позволила сохранить транзит газа через Украину, что тоже стало политическим рычагом для нас.

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Также Кондратюк отметил, что Украина никогда не возьмет ответственность за эту операцию на себя, по понятным причинам. Но западные разведчики, в частных разговорах, выражают восторг от реализации этой операции, ведь они хорошо понимают важность уничтожения "Северных потоков".

Экс-глава ГУР привел пример работы израильских спецназовцев из МОСАДа, которые также выполняли очень сложные и важные для страны операции, но никогда не делали громких заявлений.

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Подрыв "Северного потока"

Напомним, в конце сентября 2022 года на двух нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море у побережья датского острова Борнхольм произошли четыре утечки. Расследование показало, что трубопроводы были взорваны подводной взрывчаткой, но пока остается неизвестным, кто стоял за взрывами.

В то же время в западных СМИ появились материалы с предположениями, что за взрывом газопроводов "Северные потоки" в Балтийском море могли стоять неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Дания, Швеция и Германия начали собственные расследования случившегося.

В ЕС официально не обвиняли Россию в причастности к организации взрывов на газопроводах, однако не исключали такой возможности.

В свою очередь российский президент Владимир Путин называл бенефициарами диверсий на "Северных потоках" США, Украину и Польшу, перед этим он обвинял в подрыве этих газопроводов "англосаксов".

В феврале 2024 года Дания заявила о прекращении расследования взрывов в 2022 году на российских газопроводах "Северный поток", которые транспортировали газ в Германию, из-за недостатка оснований.

Ранее в феврале Швеция прекратила расследование взрывов, заявив, что не имеет юрисдикции в этом деле, но передала обнаруженные доказательства немецким следователям, которые еще не опубликовали никаких выводов.

В то же время в прокуратуре Польши заявили, что подозреваемый выехал в Украину.

По данным WSJ, президент Владимир Зеленский сначала одобрил подрыв "Северного потока", но потом пытался его отменить после вмешательства ЦРУ.

Автор: 

Северный поток (1449) Кондратюк Валерий (21)


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Топ комментарии
+14
Да, мы. Но мы никогда не скажем, что это мы. Мы, как Мосад, мы ох@енные, мы загадочные. Пи@дабол, ****.
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31.08.2024 18:11
+7
і не дивно, що саме мосейчук знову зачіпає цю тему. скільки ж будуть безкарно шкодити оці бездумні нашій країні?
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31.08.2024 18:18
+7
Ну ладно ця Мосейчучка дебілка, але ж я думав, що в ГУР працюють якісь здраві люди. А виясняється що інколи дебіли. Завтра Сімонянша рознесе це по всьому світу за допомогою РТ, а Мосейчучка та цей придурок гучно пукнуть, що вони не те мали на увазі.
Бляха, та вже потрібно їх хоча б *******, цих Мар'ян, Мосейчучок та інших колишніх керівників
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31.08.2024 19:30
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Правила форума Совет форумчан
Мосейчук?
🤮
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31.08.2024 17:58 Ответить
Так, Мосейчук. Ну, тупі обсери зі своїм синочкою, телемарафон, затикання рота Бутусову на зустрічі у великого, бо їй соромно, СБУ, гати його, постукає кожному у двері... Мосейчук!
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31.08.2024 22:36 Ответить
Оце вже хвалько...він нічого не сказав, але на все натяком підтвердив ! як та жабка, яка трималася за гілочку ,при перельоті
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31.08.2024 18:00 Ответить
Один з підозрюваних втік з Польщі на автомобілі українського посольства. Тим самим держава фактично визнала причетність. Зе ****ий Штірліц.
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31.08.2024 18:06 Ответить
Один из подозреваемых, а не виновных. Почувствуйте разницу.
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31.08.2024 18:30 Ответить
Партнери вже все вирішили.
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31.08.2024 18:42 Ответить
И вам доложили?)
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31.08.2024 19:06 Ответить
Водночас у прокуратурі Польщі заявили, що .

Підозра виникла після перетину сухопутного кордону невідомою особою через ласти та гідрокостюм, у який вона була одягнена.
Це перший задокументований прокуратурою випадок виїзду в Україну у вбранні дайвера.

Джерело:
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31.08.2024 19:01 Ответить
Цирк.
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31.08.2024 19:47 Ответить
Да, мы. Но мы никогда не скажем, что это мы. Мы, как Мосад, мы ох@енные, мы загадочные. Пи@дабол, ****.
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31.08.2024 18:11 Ответить
мосад на папері крутий, а ГУР на справах.
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31.08.2024 18:16 Ответить
не пишіть дурниць, кондраьюк був головою зовнішньої розвідки 2020-2021, а не ГУР
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31.08.2024 18:11 Ответить
Дело ясное что дело темное
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31.08.2024 18:13 Ответить
і не дивно, що саме мосейчук знову зачіпає цю тему. скільки ж будуть безкарно шкодити оці бездумні нашій країні?
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31.08.2024 18:18 Ответить
яке трахнуте на всю голову,що мосійчук,що цей кусок дєрьма,який вважає себе крутим розвідником і роздає інтерв"ю такому ж куску навозу
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31.08.2024 18:22 Ответить
Історія цих потоків. Один президент України дивився, як їх будують. Довгий Президент України відправив їх на дно.
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31.08.2024 18:22 Ответить
По принципу Израиля
Это не мы подорвали, но если будет нужно - то подорвём ещё раз
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31.08.2024 18:32 Ответить
То зелька перед записом вечірнього відростка змотав сі море і підірвав отаку бімбу.
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31.08.2024 18:48 Ответить
"Ой, лихо!
Валєрко бомбу мав під стріхов...
Зовсім трохи полежала
На газогоні си зірвала!" (с) БГ
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31.08.2024 19:16 Ответить
Ну ладно ця Мосейчучка дебілка, але ж я думав, що в ГУР працюють якісь здраві люди. А виясняється що інколи дебіли. Завтра Сімонянша рознесе це по всьому світу за допомогою РТ, а Мосейчучка та цей придурок гучно пукнуть, що вони не те мали на увазі.
Бляха, та вже потрібно їх хоча б *******, цих Мар'ян, Мосейчучок та інших колишніх керівників
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31.08.2024 19:30 Ответить
кацапы подорвали,только им выгодно было это!
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31.08.2024 19:33 Ответить
Довгі язики занурюють у воду кораблі
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31.08.2024 19:33 Ответить
Декада пройшла, і знову дерьмак нагнітає. Був Ягун, тепер Кондратюк. Мар'яна буде ? Ні, їй Кірюша подобається. Він єйо гєнєрал. А так з вумними мордами несуть повну ахінею. Скоро енєрал Романєнко вискочить, потім Маломуж з Богданом. Картіна маслом.
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31.08.2024 20:44 Ответить
А потоки шандарахнули без участі татарова???
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31.08.2024 20:52 Ответить
якщо Україна підірвала, то чому москалі ВЖЕ ДВА РОКИ не ремонтують ті труби??? там ремонту на декілька місяців максимум, але москалі ВСЕ-ОДНО НЕ РЕМОНТУЮТЬ! робіть висновки....

Україна підірвала кримський міст, але москалі відремонтували і при чому ДУЖЕ ШВИДКО! а ось трубу залатати вже два роки не можуть.... ага-ага....
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31.08.2024 21:00 Ответить
татаров замінував газогін . арестович вибухівку на дно з яхти подавав а манька безмозгла кнопку натискала --- всі були нагороджені орденами і преміями
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01.09.2024 06:53 Ответить
Підривати трубопроводи не обов'язково складно, і уряд може бути не причетний до цього.
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01.09.2024 09:14 Ответить
 
 