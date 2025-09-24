ДБР прийшло з обшуком до ексголови СЗР Кондратюка, - джерела
Слідчі ДБР прийшли з обшуком до колишнього голови Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка.
Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.
За даними співрозмовників, самого Кондратюка вдома не було.
Подробиці справи щодо якої проводилися обшуки наразі невідомі.
Нагадаємо, Кондратюк очолював Службу зовнішньої розвідки із червня 2020 року по липень 2021 року.
достойна "довіри" зельона конторка
Когда Владимир Александрович
СЛИЛ ОПЕРАЦИЮ АВЕНЮ?
Хоч би подзвонили попередньо, домовилися.