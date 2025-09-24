УКР
ДБР прийшло з обшуком до ексголови СЗР Кондратюка, - джерела

ДБР проводить обшуки у ексголови Служби зовнішньої розвідки Кондратюка

Слідчі ДБР прийшли з обшуком до колишнього голови Служби зовнішньої розвідки, генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка.

Про це повідомили джерела у правоохоронних органах, інформує Цензор.НЕТ.

За даними співрозмовників, самого Кондратюка вдома не було. 

Подробиці справи щодо якої проводилися обшуки наразі невідомі.

Нагадаємо, Кондратюк очолював Службу зовнішньої розвідки із червня 2020 року по липень 2021 року.

це те ДБР що знімало клістрони в ППО в 2020р та залишило Україну без ППО на невідомо який час

достойна "довіри" зельона конторка
24.09.2025 13:31 Відповісти
Этот генерал был в СЗР тогда,
Когда Владимир Александрович
СЛИЛ ОПЕРАЦИЮ АВЕНЮ?
24.09.2025 13:34 Відповісти
Голова СЗР з 5 червня 2020 до 23 липня 2021. Тобто - так. Але операцію начебто проводили ГУР та СБУ.
24.09.2025 14:20 Відповісти
Отак от... Прийшли запідозрювати, а хазяїна немає вдома.
Хоч би подзвонили попередньо, домовилися.
24.09.2025 13:56 Відповісти
«Самого Кондратюка дома не було». Вочевидь генерал розвідки має яку-не-яку кваліфікацію, на відміну від «гвардєйцев канцеляра».
24.09.2025 14:05 Відповісти
 
 