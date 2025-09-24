РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
396 5

Индонезия готова направить миротворцев в Украину по решению ООН, - президент Субианто

Индонезия присоединилась к БРИКС

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил на Генассамблее ООН, что страна готова принять участие в поддержании мира и направить миротворческие силы в Украину.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление Субианто.

Он подчеркнул, что для этого необходимо соответствующее решение Совета Безопасности ООН. "Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а "сапогами на земле". Если Совет Безопасности и Генассамблея ООН примут решение, Индонезия готова направить 20 тысяч или более наших сыновей и дочерей для установления мира", - отметил Субианто.

Он добавил, что миротворцы могут быть направлены не только в Украину, но и в Газу, Судан, Ливию и другие регионы, где это необходимо.

Автор: 

Индонезия (141) миротворцы (1236) война в Украине (6239)
Індонези - підстилки пуйла
24.09.2025 13:51 Ответить
а чо не в рашу?
24.09.2025 13:53 Ответить
Ну так, готова. Добре робити подібні заяви знаючи про те, що відповідного рішення від ООН не буде
24.09.2025 13:54 Ответить
24.09.2025 13:57 Ответить
Ніхто́ мене́ не лю́бе, ніхто́ не приласка́є
Піду́ я в Україну, кормити черв'ячкíв
А черв'ячки́ чудо́вi та рiзнокольоро́вi
Вони залізуть в ро́тик i ти́хо - ням, ням, ням
Гоп, гоп, гоп, чíда, гоп, а я згниваю
Гоп, гоп, гоп, чíда, гоп, а я зникаю
24.09.2025 14:19 Ответить
 
 