Индонезия готова направить миротворцев в Украину по решению ООН, - президент Субианто
Президент Индонезии Прабово Субианто заявил на Генассамблее ООН, что страна готова принять участие в поддержании мира и направить миротворческие силы в Украину.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление Субианто.
Он подчеркнул, что для этого необходимо соответствующее решение Совета Безопасности ООН. "Мы продолжим служить там, где миру нужны защитники. Не просто словами, а "сапогами на земле". Если Совет Безопасности и Генассамблея ООН примут решение, Индонезия готова направить 20 тысяч или более наших сыновей и дочерей для установления мира", - отметил Субианто.
Он добавил, что миротворцы могут быть направлены не только в Украину, но и в Газу, Судан, Ливию и другие регионы, где это необходимо.
