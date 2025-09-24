УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10504 відвідувача онлайн
Новини Іноземні миротворці в Україні
505 5

Індонезія готова направити миротворців в Україну за рішенням ООН, - президент Субіанто

Індонезія долучилася до брікс

Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив на Генасамблеї ООН, що країна готова взяти участь у підтриманні миру та направити миротворчі сили в Україну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на виступ Субіанто. 

Він підкреслив, що для цього необхідне відповідне рішення Ради Безпеки ООН. "Ми продовжимо служити там, де світу потрібні захисники. Не просто словами, а "чоботами на землі". Якщо Рада Безпеки та Генасамблея ООН ухвалять рішення, Індонезія готова спрямувати 20 тисяч або більше наших синів і доньок для встановлення миру", - зазначив Субіанто.

Він додав, що миротворці можуть бути направлені не лише в Україну, а й у Газу, Судан, Лівію та інші регіони, де це необхідно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про ідею розгортання миротворчих сил ООН в Україні: Подібні механізми вже довели свою неефективність

Автор: 

Індонезія (152) миротворці (911) війна в Україні (6319)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Індонези - підстилки пуйла
показати весь коментар
24.09.2025 13:51 Відповісти
а чо не в рашу?
показати весь коментар
24.09.2025 13:53 Відповісти
Ну так, готова. Добре робити подібні заяви знаючи про те, що відповідного рішення від ООН не буде
показати весь коментар
24.09.2025 13:54 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2025 13:57 Відповісти
Ніхто́ мене́ не лю́бе, ніхто́ не приласка́є
Піду́ я в Україну, кормити черв'ячкíв
А черв'ячки́ чудо́вi та рiзнокольоро́вi
Вони залізуть в ро́тик i ти́хо - ням, ням, ням
Гоп, гоп, гоп, чíда, гоп, а я згниваю
Гоп, гоп, гоп, чíда, гоп, а я зникаю
показати весь коментар
24.09.2025 14:19 Відповісти
 
 