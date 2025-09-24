Індонезія готова направити миротворців в Україну за рішенням ООН, - президент Субіанто
Президент Індонезії Прабово Субіанто заявив на Генасамблеї ООН, що країна готова взяти участь у підтриманні миру та направити миротворчі сили в Україну.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на виступ Субіанто.
Він підкреслив, що для цього необхідне відповідне рішення Ради Безпеки ООН. "Ми продовжимо служити там, де світу потрібні захисники. Не просто словами, а "чоботами на землі". Якщо Рада Безпеки та Генасамблея ООН ухвалять рішення, Індонезія готова спрямувати 20 тисяч або більше наших синів і доньок для встановлення миру", - зазначив Субіанто.
Він додав, що миротворці можуть бути направлені не лише в Україну, а й у Газу, Судан, Лівію та інші регіони, де це необхідно.
