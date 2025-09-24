Украина в ОБСЕ: Другие страны должны сбивать российские дроны, как это сделала Турция в 2015 году

Украина призвала международных партнеров сбивать российские дроны и самолеты-нарушители, как это сделала Турция в 2015 году, чтобы предотвратить эскалацию и защитить регион.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы призываем наших партнеров решительно реагировать, сбивая российские дроны и истребители, которые нарушают суверенное воздушное пространство государств-участников ОБСЕ - так же, как это сделала Турция еще в 2015 году, задолго до полномасштабной войны в Европе, - и предоставить Украине необходимую дополнительную помощь, чтобы делать то же самое", - сказал Витренко.

Дипломат подчеркнул, что высказывания "глубокой обеспокоенности" или "решительного осуждения" уже недостаточны, и только решительные действия способны предотвратить дальнейшую эскалацию и спасти регион.

Витренко отметил, что нарушение тремя российскими истребителями МиГ-31 воздушного пространства Эстонии является преднамеренной провокацией России и частью более широкой гибридной агрессии. Он также напомнил, что ранее Россия аналогично нарушала воздушное пространство Польши и Румынии, пытаясь отвлечь ресурсы союзников от поддержки Украины.

"Испытывая восточный фланг НАТО, кегебистский режим в Москве, возглавляемый офицером КГБ, явно стремится отвлечь внимание и ресурсы от поддержки Украины, провоцируя региональную напряженность. Украина безоговорочно осуждает этот акт и призывает принять меры для предотвращения будущих нарушений, которые угрожают нашей общей безопасности", - добавил глава украинской миссии при ОБСЕ.

