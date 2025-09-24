Україна в ОБСЄ: Інші країни мають збивати російські дрони, як це зробила Туреччина у 2015 році

Україна закликала міжнародних партнерів збивати російські дрони та літаки-порушники, як це зробила Туреччина у 2015 році, щоб запобігти ескалації та захистити регіон.

Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях Юрій Вітренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми закликаємо наших партнерів рішуче реагувати, збиваючи російські дрони та винищувачі, які порушують суверенний повітряний простір держав-учасниць ОБСЄ - так само, як це зробила Туреччина ще у 2015 році, задовго до повномасштабної війни в Європі, - і надати Україні необхідну додаткову допомогу, щоб робити те саме", - сказав Вітренко.

Дипломат підкреслив, що висловлювання "глибокого занепокоєння" або "рішучого засудження" вже недостатні, і лише рішучі дії здатні запобігти подальшій ескалації та врятувати регіон.

Вітренко зазначив, що порушення трьома російськими винищувачами МіГ-31 повітряного простору Естонії є навмисною провокацією Росії та частиною ширшої гібридної агресії. Він також нагадав, що раніше Росія аналогічно порушувала повітряний простір Польщі та Румунії, намагаючись відволікти ресурси союзників від підтримки України.

"Випробовуючи східний фланг НАТО, кегебістський режим у Москві, очолюваний офіцером КДБ, явно прагне відвернути увагу та ресурси від підтримки України, провокуючи регіональну напруженість. Україна беззастережно засуджує цей акт і закликає вжити заходів для запобігання майбутнім порушенням, які загрожують нашій спільній безпеці", - додав очільник української місії при ОБСЄ.

