На фронте зафиксировано 78 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, на фронте зафиксировано 78 боевых столкновений.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

От артиллерийских обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности - Заречье Черниговской области; Семейкино, Заречное Сумской области.

Три атаки врагов пока отбили украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес 6 авиаударов, сбросил 13 КАБов, совершил 104 обстрела, в том числе, пять - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, одно боестолкновение продолжается. Авиаудару КАБами подвергся населенный пункт Шиповатое.

На Купянском направлении продолжаются пять атак на позиции украинских войск в районах Котляровки и в сторону Песчаного и Колесниковки.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Шандриголово, Новоселовка, Дерилово и Заречное. Силы обороны успешно остановили семь попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Сиверском направлении враг пытался прорваться в районах Серебрянки, Орехово-Васильевки и в сторону Дроновки и Ямполя, пять из семи атак пока продолжаются.

На Краматорском направлении противник атаковал позиции Сил обороны в районе Часова Яра, получил отпор.

На Торецком направлении сегодня захватчик семь раз пытался идти вперед в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещиевки и Яблоневки. Враг КАБами ударил по Константиновке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Никаноровка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономичное, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное и Ореховое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 27 атак. Авиация оккупантов нанесла удар по Доброполью.

Сегодня на Новопавловском направлении противник пять раз атаковал вблизи населенных пунктов Воскресенка, Сичневое, Вороное, Терновое и Новогригорьевка. В настоящее время один бой продолжается.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили три попытки вражеских подразделений продвинуться вперед в районе Ольговского.

На Ореховском направлении наступательных действий противника в настоящее время не зафиксировано.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки агрессора, еще один бой продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Ольговке.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.