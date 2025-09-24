ЕС хочет ввести пошлины, чтобы остановить импорт российской нефти в Венгрию и Словакию

Европейский Союз введет пошлины на импорт нефти из России, чтобы заставить Венгрию и Словакию прекратить покупать энергоносители у РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Ранее Дональд Трамп не раз призывал страны Европы прекратить покупать российскую нефть и повторил свое требование на Генассамблее ООН.

"Трамп абсолютно прав. Мы работаем над этим", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии, что ЕС уже значительно сократил поставки газа из России, полностью отказался от российского угля, а также существенно уменьшил поставки российской нефти, но она все еще поступает на европейский континент.

"Сейчас мы вводим санкции против портов, куда поступает LNG из России, и мы хотим ввести тарифы на российскую нефть, которая все еще поступает в Евросоюз. Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Европейский Союз", - добавила она.

