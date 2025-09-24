РУС
ЕС хочет ввести пошлины, чтобы остановить импорт российской нефти в Венгрию и Словакию

Как Венгрию и Словакию заставят прекратить покупать российскую нефть?

Европейский Союз введет пошлины на импорт нефти из России, чтобы заставить Венгрию и Словакию прекратить покупать энергоносители у РФ.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Ранее Дональд Трамп не раз призывал страны Европы прекратить покупать российскую нефть и повторил свое требование на Генассамблее ООН.

"Трамп абсолютно прав. Мы работаем над этим", - сказала фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии, что ЕС уже значительно сократил поставки газа из России, полностью отказался от российского угля, а также существенно уменьшил поставки российской нефти, но она все еще поступает на европейский континент.

"Сейчас мы вводим санкции против портов, куда поступает LNG из России, и мы хотим ввести тарифы на российскую нефть, которая все еще поступает в Евросоюз. Мы хотим избавиться от остатков нефти и газа, поступающих из России в Европейский Союз", - добавила она.

Читайте: Пока Европа закупает энергоресурсы у РФ, она финансово больше на стороне Москвы в войне, - Науседа

Автор: 

Венгрия (2132) нефть (2017) Словакия (1061) Евросоюз (17607) Урсула фон дер Ляйен (630)
Шось, колись, наладиця
24.09.2025 16:29 Ответить
І за це повинні проголосувати всі члени, ага?
24.09.2025 16:31 Ответить
Пускай забьют на мыта и просто донатять Мадяру
24.09.2025 16:32 Ответить
А Угорщина та Словаччина можуть легко ці міта обійти. Прекрасне рішення, схема Роттердам+.
24.09.2025 16:37 Ответить
ЄС хоче запровадити мита, щоб припинити імпорт російської нафти в Угорщину і Словаччину , але крім "хотіння" ЄС РЕАЛЬНО КУПЛЯЄ РАШИСТСЬКУ НАФТУ ВИСТУПАЮЧИ ФІНАНСОВИМ СПІВУЧАСНИКОМ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ
24.09.2025 16:37 Ответить
Ага, ага! Так воно і станеться! З такими дибільними правилами голосування, як у ЄС, угорщина і Словаччина проголосують проти і,- проєкт нє пройдьот.
24.09.2025 17:09 Ответить
 
 