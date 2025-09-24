ЄС хоче запровадити мита, щоб припинити імпорт російської нафти в Угорщину і Словаччину

Європейський Союз запровадить мита на імпорт нафти з Росії, щоб змусити Угорщину та Словаччину припинити купувати енергоносії у РФ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше Дональд Трамп не раз закликав країни Європи припинити купувати російську нафту та повторив свою вимогу на Генасамблеї ООН.

"Трамп абсолютно має рацію. Ми працюємо над цим", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії, що ЄС уже значно скоротив постачання газу з Росії, повністю відмовився від російського вугілля, а також суттєво зменшив постачання російської нафти, але вона все ще надходить на європейський континент.

"Зараз ми запроваджуємо санкції проти портів, куди надходить LNG з Росії, і ми хочемо запровадити тарифи на російську нафту, що все ще надходить до Євросоюзу. Ми хочемо позбутися залишків нафти та газу, що надходять з Росії до Європейського Союзу", - додала вона.

