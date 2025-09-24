УКР
ЄС хоче запровадити мита, щоб припинити імпорт російської нафти в Угорщину і Словаччину

Як Угорщину та Словаччину змусять припинити купувати російську нафту?

Європейський Союз запровадить мита на імпорт нафти з Росії, щоб змусити Угорщину та Словаччину припинити купувати енергоносії у РФ.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Раніше Дональд Трамп не раз закликав країни Європи припинити купувати російську нафту та повторив свою вимогу на Генасамблеї ООН.

"Трамп абсолютно має рацію. Ми працюємо над цим", - сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії, що ЄС уже значно скоротив постачання газу з Росії, повністю відмовився від російського вугілля, а також суттєво зменшив постачання російської нафти, але вона все ще надходить на європейський континент.

"Зараз ми запроваджуємо санкції проти портів, куди надходить LNG з Росії, і ми хочемо запровадити тарифи на російську нафту, що все ще надходить до Євросоюзу. Ми хочемо позбутися залишків нафти та газу, що надходять з Росії до Європейського Союзу", - додала вона.

Читайте: Поки Європа закуповує енергоресурси у РФ, вона фінансово більше на боці Москви у війні, - Науседа

Угорщина (2487) нафта (5887) Словаччина (1207) Євросоюз (14185) фон дер Ляєн Урсула (888)
Шось, колись, наладиця
24.09.2025 16:29 Відповісти
І за це повинні проголосувати всі члени, ага?
24.09.2025 16:31 Відповісти
Пускай забьют на мыта и просто донатять Мадяру
24.09.2025 16:32 Відповісти
А Угорщина та Словаччина можуть легко ці міта обійти. Прекрасне рішення, схема Роттердам+.
24.09.2025 16:37 Відповісти
ЄС хоче запровадити мита, щоб припинити імпорт російської нафти в Угорщину і Словаччину , але крім "хотіння" ЄС РЕАЛЬНО КУПЛЯЄ РАШИСТСЬКУ НАФТУ ВИСТУПАЮЧИ ФІНАНСОВИМ СПІВУЧАСНИКОМ РАШИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ
24.09.2025 16:37 Відповісти
Ага, ага! Так воно і станеться! З такими дибільними правилами голосування, як у ЄС, угорщина і Словаччина проголосують проти і,- проєкт нє пройдьот.
24.09.2025 17:09 Відповісти
 
 