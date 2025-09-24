Российский дрон атаковал медучреждение в Херсоне: ранены трое работников, - ОВА

Военные РФ сбросили взрывчатку с дрона на территорию одного из медицинских учреждений в Херсоне, в результате чего пострадали трое сотрудников.

Об этом сообщает Херсонская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, атака произошла ориентировочно в 14:00 в Днепровском районе города.

Ранения получили 49-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 45 и 67 лет. У них зафиксированы взрывные травмы и осколочные ранения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение.

