Російський дрон атакував медзаклад у Херсоні: поранено трьох працівників, - ОВА

Військові РФ скинули вибухівку з дрона на територію одного з медичних закладів у Херсоні, внаслідок чого постраждали троє співробітників.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, атака сталася орієнтовно о 14:00 у Дніпровському районі міста.

Поранення дістали 49-річна жінка та двоє чоловіків віком 45 і 67 років. У них зафіксовані вибухові травми та уламкові поранення. Усім постраждалим надали медичну допомогу, після чого відпустили на амбулаторне лікування.

