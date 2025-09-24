Російський дрон атакував медзаклад у Херсоні: поранено трьох працівників, - ОВА
Військові РФ скинули вибухівку з дрона на територію одного з медичних закладів у Херсоні, внаслідок чого постраждали троє співробітників.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, атака сталася орієнтовно о 14:00 у Дніпровському районі міста.
Поранення дістали 49-річна жінка та двоє чоловіків віком 45 і 67 років. У них зафіксовані вибухові травми та уламкові поранення. Усім постраждалим надали медичну допомогу, після чого відпустили на амбулаторне лікування.
