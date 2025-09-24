Режим Лукашенко делает ставку на торговлю с оккупированными РФ территориями Украины, - СВР

Белорусский режим делает ставку на торговлю с временно оккупированными Россией украинскими территориями, превращая эту практику в новый этап экономической стратегии.

Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины.

Как отмечается, визит "руководителя" оккупационной администрации Херсонщины в Минск и его встреча с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко стали символом новой политической реальности, в которой оказалась страна.

"Изоляция после протестов 2020 года и участие в войне на стороне Москвы сделали Беларусь токсичным партнером для большинства рынков. минск пытается поддержать загрузку предприятий через сотрудничество с Венесуэлой, Сирией, КНДР и теперь уже с ВОТ Украины. Такие шаги фактически легитимизируют российскую агрессию и отдаляют Беларусь от возможного возвращения в мировую экономику", - отмечают в СВР.

Отмечается, что экономическая статистика подчеркивает уязвимость: в январе-июле дефицит внешней торговли достиг $3,5 млрд - почти в полтора раза больше, чем в прошлом году. Импорт растет быстрее экспорта, спрос на белорусские товары падает даже в России.

В разведке отмечают, что официальный Минск предлагает развивать на оккупированных землях сельское хозяйство и туризм, но такой бизнес зависит от российских дотаций и не имеет перспектив устойчивого роста. К тому же он повышает риски новых санкций и лишь углубляет зависимость от Москвы.

"Для Лукашенко это одна из многих уступок Кремлю - цена за политическую поддержку и попытку удержать экономику от дальнейшего падения", - добавили в СВР.