Режим Лукашенка робить ставку на торгівлю з окупованими РФ територіями України, - СЗР

Білоруський режим робить ставку на торгівлю з тимчасово окупованими Росією українськими територіями, перетворюючи цю практику на новий етап економічної стратегії.

Про це розповіли в Службі зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, візит "керівника" окупаційної адміністрації Херсонщини до Мінська та його зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком стали символом нової політичної реальності, в якій опинилася країна.

"Ізоляція після протестів 2020 року та участь у війні на боці москви зробили білорусь токсичним партнером для більшості ринків. мінськ намагається підтримати завантаження підприємств через співпрацю з Венесуелою, Сирією, кндр і тепер уже з ТОТ України. Такі кроки фактично легітимізують російську агресію й віддаляють білорусь від можливого повернення до світової економіки", - наголошують у СЗР.

Наголошується, що економічна статистика підкреслює вразливість: у січні–липні дефіцит зовнішньої торгівлі сягнув $3,5 млрд – майже у півтора раза більше, ніж торік. Імпорт зростає швидше за експорт, попит на білоруські товари падає навіть у Росії.

У розвідці зазначають, що офіційний Мінськ пропонує розвивати на окупованих землях сільське господарство й туризм, але такий бізнес залежить від російських дотацій і не має перспектив стійкого зростання. До того ж він підвищує ризики нових санкцій і лише поглиблює залежність від Москви.

"Для лукашенка це одна з багатьох поступок кремлю – ціна за політичну підтримку та спробу утримати економіку від подальшого падіння", - додали в СЗР.