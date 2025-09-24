РУС
Зеленский: Десятки тысяч людей научились профессионально убивать с помощью дронов из-за войны РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН отметил масштабные изменения, которые принесла война России против Украины.

По словам главы государства, когда-то дроны могли позволить себе только наиболее мощные страны, так как они были дорогими и сложными в использовании. Сегодня же десятки тысяч людей уже научились применять их для убийств.

"Сейчас уже десятки тысяч людей научились профессионально убивать с помощью дронов. Остановить их гораздо труднее, чем ножи или даже бомбы. Вот что сделала Россия своей войной. Раньше только самые мощные государства могли себе позволить дроны, они были дорогие и сложные. А теперь даже простые дроны могут лететь на тысячи километров, они меняют даже саму географию", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что эта трансформация представляет глобальную угрозу и требует внимания международного сообщества.

Ну і як тепер сфальсифікувати вибори?
24.09.2025 17:08 Ответить
без проблем - замангалити ОПу...

.
24.09.2025 19:04 Ответить
перша поправка до Конституції України - право носіння дрону Громадянином України

.
24.09.2025 19:06 Ответить
Після війни комусь буде ,,невесело".
24.09.2025 17:11 Ответить
Во во Володя🤔
Пам'ятай про це!
Бо ти вже багатьох за🤬ав своєю поведінкою!
24.09.2025 17:14 Ответить
А чому не розповідав про асфальт? Якщо подивитися діяльність Боневтіка з 2019 року, то пріоритетом був виключно асфальт. Перевзувся в повітрі, брехло!
24.09.2025 17:16 Ответить
Може й тебе колись якийсь майбутній Герой України, запердохає і врятує націю.
24.09.2025 17:25 Ответить
а я про ЭТО говорил ПЕРВЫМ !!! уже 20 метровый забор не спасет !!! надо будет жить ЧЕСНО !!!
24.09.2025 17:43 Ответить
Срашна силенай плесени. А еси исчё прииделают паяльную лампу приделают, тада и на бычачий холм ни успеишь. 🤣🤣🤣
24.09.2025 18:12 Ответить
Самому ЗЄ не завадить про це пам'ятати, коли він почне свою виборчу вакханалію.
24.09.2025 18:14 Ответить
 
 