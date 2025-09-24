Зеленский: Десятки тысяч людей научились профессионально убивать с помощью дронов из-за войны РФ

Индустрия дронов

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН отметил масштабные изменения, которые принесла война России против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам главы государства, когда-то дроны могли позволить себе только наиболее мощные страны, так как они были дорогими и сложными в использовании. Сегодня же десятки тысяч людей уже научились применять их для убийств.

"Сейчас уже десятки тысяч людей научились профессионально убивать с помощью дронов. Остановить их гораздо труднее, чем ножи или даже бомбы. Вот что сделала Россия своей войной. Раньше только самые мощные государства могли себе позволить дроны, они были дорогие и сложные. А теперь даже простые дроны могут лететь на тысячи километров, они меняют даже саму географию", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что эта трансформация представляет глобальную угрозу и требует внимания международного сообщества.

