Зеленський: Десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати за допомогою дронів через війну РФ

Індустрія дронів

зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН наголосив на масштабних змінах, які принесла війна Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

За словами глави держави, колись дрони могли дозволити собі лише найбільш потужні країни, адже вони були дорогими та складними у використанні. Сьогодні ж десятки тисяч людей вже навчилися застосовувати їх для вбивств.

"Зараз вже десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати з допомогою дронів. Ось зупинити їх набагато важче, ніж ножі чи навіть бомби. От що зробила Росія своєю війною. Раніше лише найпотужніші держави могли собі дозволити дрони, вони були дорогі і складні. А тепер навіть прості дрони можуть летіти на тисячі кілометрів, вони міняють навіть саму географію", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що ця трансформація становить глобальну загрозу і потребує уваги міжнародної спільноти.

Зеленський Володимир (25578) дрони (5696)
Ну і як тепер сфальсифікувати вибори?
24.09.2025 17:08 Відповісти
Після війни комусь буде ,,невесело".
24.09.2025 17:11 Відповісти
Во во Володя🤔
Пам'ятай про це!
Бо ти вже багатьох за🤬ав своєю поведінкою!
24.09.2025 17:14 Відповісти
А чому не розповідав про асфальт? Якщо подивитися діяльність Боневтіка з 2019 року, то пріоритетом був виключно асфальт. Перевзувся в повітрі, брехло!
24.09.2025 17:16 Відповісти
Може й тебе колись якийсь майбутній Герой України, запердохає і врятує націю.
24.09.2025 17:25 Відповісти
а я про ЭТО говорил ПЕРВЫМ !!! уже 20 метровый забор не спасет !!! надо будет жить ЧЕСНО !!!
24.09.2025 17:43 Відповісти
Срашна силенай плесени. А еси исчё прииделают паяльную лампу приделают, тада и на бычачий холм ни успеишь. 🤣🤣🤣
24.09.2025 18:12 Відповісти
Самому ЗЄ не завадить про це пам'ятати, коли він почне свою виборчу вакханалію.
24.09.2025 18:14 Відповісти
 
 