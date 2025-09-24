Зеленський: Десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати за допомогою дронів через війну РФ

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН наголосив на масштабних змінах, які принесла війна Росії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "І-У".

За словами глави держави, колись дрони могли дозволити собі лише найбільш потужні країни, адже вони були дорогими та складними у використанні. Сьогодні ж десятки тисяч людей вже навчилися застосовувати їх для вбивств.

"Зараз вже десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати з допомогою дронів. Ось зупинити їх набагато важче, ніж ножі чи навіть бомби. От що зробила Росія своєю війною. Раніше лише найпотужніші держави могли собі дозволити дрони, вони були дорогі і складні. А тепер навіть прості дрони можуть летіти на тисячі кілометрів, вони міняють навіть саму географію", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що ця трансформація становить глобальну загрозу і потребує уваги міжнародної спільноти.

