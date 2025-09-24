Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 24 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных беспилотников
- Харьковская область: БпЛА в пригороде Павлограда.
- Сумская область: БпЛА мимо Ахтырки в сторону Полтавщины.
Нічого.
Володя з Лєнкою сьогодні "прибарахляться" на шопінгу, а завтра-післязавтра повернуться в Україну, щоб розповісти всьому світу, яка погана к@ц@пія.
Згадалося, як в квітні цього року, цей ідіот приніс "плюшевого мішку" на місце загибелі дітей в Кривому Розі.
2025 рік, війна з к@ц@п@ми, "плюшевий мішка".🤦♂️
Воно так і залишалося в совку!