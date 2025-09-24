РУС
Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 24 сентября российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных беспилотников

  • Харьковская область: БпЛА в пригороде Павлограда.
  • Сумская область: БпЛА мимо Ахтырки в сторону Полтавщины.

Читайте: Обезврежено 126 вражеских БпЛА из 152, - Воздушные силы

беспилотник (4309) Воздушные силы (2695) Шахед (1524) война в Украине (6271)
Поки Зеленський мне свій в'ялий стручок в США і розповідає про дрони, котрі летять 2-3 тисячі кілометрів, к@ц@пи продовжують вбивати українців.

Нічого.
Володя з Лєнкою сьогодні "прибарахляться" на шопінгу, а завтра-післязавтра повернуться в Україну, щоб розповісти всьому світу, яка погана к@ц@пія.

Згадалося, як в квітні цього року, цей ідіот приніс "плюшевого мішку" на місце загибелі дітей в Кривому Розі.
2025 рік, війна з к@ц@п@ми, "плюшевий мішка".🤦‍♂️
Воно так і залишалося в совку!
24.09.2025 19:20
 
 