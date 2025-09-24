Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили
Ввечері 24 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.
Рух ударних безпілотників
- Харківщина: БпЛА в передмісті Павлограда.
- Сумщина: БпЛА повз Охтирку у бік Полтавщини.
Нічого.
Володя з Лєнкою сьогодні "прибарахляться" на шопінгу, а завтра-післязавтра повернуться в Україну, щоб розповісти всьому світу, яка погана к@ц@пія.
Згадалося, як в квітні цього року, цей ідіот приніс "плюшевого мішку" на місце загибелі дітей в Кривому Розі.
2025 рік, війна з к@ц@п@ми, "плюшевий мішка".🤦♂️
Воно так і залишалося в совку!