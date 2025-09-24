УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9753 відвідувача онлайн
Новини Атака безпілотників
942 1

Україну атакують російські "шахеди", - Повітряні Сили

шахеди

Ввечері 24 вересня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні Сили.

Рух ударних безпілотників

  • Харківщина: БпЛА в передмісті Павлограда.
  • Сумщина: БпЛА повз Охтирку у бік Полтавщини.

Читайте: Знешкоджено 126 ворожих БпЛА зі 152, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4930) Повітряні сили (3038) Шахед (1530) війна в Україні (6319)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поки Зеленський мне свій в'ялий стручок в США і розповідає про дрони, котрі летять 2-3 тисячі кілометрів, к@ц@пи продовжують вбивати українців.

Нічого.
Володя з Лєнкою сьогодні "прибарахляться" на шопінгу, а завтра-післязавтра повернуться в Україну, щоб розповісти всьому світу, яка погана к@ц@пія.

Згадалося, як в квітні цього року, цей ідіот приніс "плюшевого мішку" на місце загибелі дітей в Кривому Розі.
2025 рік, війна з к@ц@п@ми, "плюшевий мішка".🤦‍♂️
Воно так і залишалося в совку!
показати весь коментар
24.09.2025 19:20 Відповісти
 
 