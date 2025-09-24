В Кыргызстане правоохранители задержали и пытали мужчину из-за украинской символики на рюкзаке, - СМИ

В Кыргызстане правоохранители задержали мужчину из-за значка с украинским флагом на рюкзаке. Мужчину били и унижали, а также забрали у него документы.

Об этом сообщает местное медиа Kloop, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавший мужчина родом из Бишкека. В течение четырех лет он ездил в Россию на заработки.

В частности, в 2024 году он переехал в город Таганрог Ростовской области РФ, где ему предложили работу. Однако проработал мужчина там недолго, поскольку вышел закон, которым запрещалось брать на работу мигрантов.

По словам мужчины, его подруга-украинка, которая как беженка находилась в Чехии, прислала ему деньги для того, чтобы он смог покинуть территорию РФ. Благодаря этим средствам он смог попасть на родину - в Кыргызстан.

Мужчина рассказал, что по прибытии в Кыргызстан он закрепил на своем рюкзаке значок в виде флага Украины.

"Это было в феврале 2025 года. В тот день я просто вышел погулять, проходил мимо площади, фотографировался. Но меня остановили милиционеры. Они подумали, что я какой-то активист, схватили просто за флаг Украины, связали меня и повезли в участок", - рассказал он журналистам.

По словам мужчины, его направили в кабинет капитана. Тот толкнул его и сказал: "Ты что, поддерживаешь этих ф#шистов?"

В этом кабинете мужчину удерживали два часа, не давая ему воды.

"Один милиционер меня несколько раз отметелил. Он начал снимать меня на телефон и сказал, что отправит это своему другу, который сейчас воюет в Украине, сказал, что позовет сюда этих ребят и они меня прикончат здесь, в Кыргызстане", - рассказал мужчина.

Далее мужчину забрали в Государственный комитет национальной безопасности. Там его поставили на колени и заставляли целовать флаг Кыргызстана. Кроме этого, мужчину били и пытались сломать морально.

Во время допроса у него расспрашивали, что он делал в России. Также силовики нашли на телефоне мужчины переписку с подругой-украинкой (переписывались они на украинском языке) и перевод средств от нее. В итоге они изъяли банковские карты удерживаемого мужчины.

По словам мужчины, сотрудники КНБ решили, что он "шпион и разведчик Украины".

После полуночи мужчину отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники КНБ забрали у него документы, включая паспорт и личные вещи.

"Они дали мне свой номер, чтобы я отчитывался, что я в Бишкеке и никуда не уехал. Несколько раз в месяц я им звонил и спрашивал, как мое дело", - рассказал пострадавший.

Также, по словам мужчины, сотрудники КНБ пытались его завербовать.

"Говорили: "Давай, мы отправим тебя в Украину и ты будешь работать на нас, "сливать" информацию". Также говорили: "Может, сходишь в украинское посольство, пообщаешься, раздобудешь для нас информацию и мы смягчим обвинения", - рассказал мужчина.

Через четыре месяца мужчине сообщили, что его дело "заморозили", но в любой момент могут разморозить.

За это время мужчина смог восстановить паспорта за деньги, взятые в кредит. После этого он сразу выехал в Европу.

