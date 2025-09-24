РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9826 посетителей онлайн
Новости
3 940 26

В Кыргызстане правоохранители задержали и пытали мужчину из-за украинской символики на рюкзаке, - СМИ

прапорець

В Кыргызстане правоохранители задержали мужчину из-за значка с украинским флагом на рюкзаке. Мужчину били и унижали, а также забрали у него документы.

Об этом сообщает местное медиа Kloop, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадавший мужчина родом из Бишкека. В течение четырех лет он ездил в Россию на заработки.

В частности, в 2024 году он переехал в город Таганрог Ростовской области РФ, где ему предложили работу. Однако проработал мужчина там недолго, поскольку вышел закон, которым запрещалось брать на работу мигрантов.

По словам мужчины, его подруга-украинка, которая как беженка находилась в Чехии, прислала ему деньги для того, чтобы он смог покинуть территорию РФ. Благодаря этим средствам он смог попасть на родину - в Кыргызстан.

Читайте также: Кыргызстан вслед за Казахстаном ужесточил требования для проживания россиян

Мужчина рассказал, что по прибытии в Кыргызстан он закрепил на своем рюкзаке значок в виде флага Украины.

"Это было в феврале 2025 года. В тот день я просто вышел погулять, проходил мимо площади, фотографировался. Но меня остановили милиционеры. Они подумали, что я какой-то активист, схватили просто за флаг Украины, связали меня и повезли в участок", - рассказал он журналистам.

По словам мужчины, его направили в кабинет капитана. Тот толкнул его и сказал: "Ты что, поддерживаешь этих ф#шистов?"

В этом кабинете мужчину удерживали два часа, не давая ему воды.

"Один милиционер меня несколько раз отметелил. Он начал снимать меня на телефон и сказал, что отправит это своему другу, который сейчас воюет в Украине, сказал, что позовет сюда этих ребят и они меня прикончат здесь, в Кыргызстане", - рассказал мужчина.

Далее мужчину забрали в Государственный комитет национальной безопасности. Там его поставили на колени и заставляли целовать флаг Кыргызстана. Кроме этого, мужчину били и пытались сломать морально.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Кыргызстане местный житель получил 5 лет за участие в войне против Украины на стороне РФ

Во время допроса у него расспрашивали, что он делал в России. Также силовики нашли на телефоне мужчины переписку с подругой-украинкой (переписывались они на украинском языке) и перевод средств от нее. В итоге они изъяли банковские карты удерживаемого мужчины.

По словам мужчины, сотрудники КНБ решили, что он "шпион и разведчик Украины".

После полуночи мужчину отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники КНБ забрали у него документы, включая паспорт и личные вещи.

"Они дали мне свой номер, чтобы я отчитывался, что я в Бишкеке и никуда не уехал. Несколько раз в месяц я им звонил и спрашивал, как мое дело", - рассказал пострадавший.

Также, по словам мужчины, сотрудники КНБ пытались его завербовать.

"Говорили: "Давай, мы отправим тебя в Украину и ты будешь работать на нас, "сливать" информацию". Также говорили: "Может, сходишь в украинское посольство, пообщаешься, раздобудешь для нас информацию и мы смягчим обвинения", - рассказал мужчина.

Через четыре месяца мужчине сообщили, что его дело "заморозили", но в любой момент могут разморозить.

За это время мужчина смог восстановить паспорта за деньги, взятые в кредит. После этого он сразу выехал в Европу.

Читайте также: Кыргызстан призывает своих граждан воздержаться от поездок в РФ

Автор: 

задержание (6714) избиение (9863) Кыргызстан (260) символика (301)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
у киргизів скрепами завірусило....
показать весь комментарий
24.09.2025 19:10 Ответить
+6
абичниє рускіє кіргізи.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:22 Ответить
+5
Був кращої думки про Киргизстан.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:21 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у киргизів скрепами завірусило....
показать весь комментарий
24.09.2025 19:10 Ответить
засамокатити уродів !
показать весь комментарий
24.09.2025 19:10 Ответить
Так, у 2024 році він переїхав у місто Таганрог Ростовської області РФ, де йому запропонували роботу. Однак пропрацював чоловік там недовго, оскільки вийшов закон, яким заборонялося брати на роботу мігрантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3575973

Дійсно вийшов такий закон?
показать весь комментарий
24.09.2025 19:11 Ответить
Не забажав ВНП/дозвіл на працю офіційно оформляти - там без хабаря це не зробити.
Нещодавно бачив репортаж, як американський ватник з родиною переїхав на расію, бо дуже любить ху@ла. Так з цього ватніка вимагають хабар за ВНП - він дуже роздратований.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:25 Ответить
Маячня якась, без коментів.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:17 Ответить
Був кращої думки про Киргизстан.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:21 Ответить
В Казахстані менше вати, бо там реально загрозу відчувають. А інші країни, які не мають спільних кордонів, дивляться Скабєєву та цитують Соловйова.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:27 Ответить
От я якраз думав, що у Казахстані гірше.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:29 Ответить
Казахи відлупцюють, якщо хтось закличе віддати північні території мордору. Без (непублічного) схвалення від влади такі дії були б неможливими.
Тому робимо висновок, що влада веде дуалістичну політики: (непублічно) придушує сепаратизм, а з іншого боку запевняє ху@ла в повній лояльності та допомогає обходити санкції.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:40 Ответить
Гергхард
Слаба(або ніяка)робота нашого МЗС...
Якщо нас киргизи фашисиами вважають...
показать весь комментарий
24.09.2025 19:36 Ответить
Які саме киргизи? Тіі що зіткнулися із вашою росіською дійсністтю, фашистами саме росіян ввважають
показать весь комментарий
24.09.2025 19:57 Ответить
Даремно. Киргизи ще ті суки фашистські. Був колись ще в 2000-х знайомий киргиз, так коли напивався так з нього прямо лилось лайно, мовляв я вас хохлов ненавижу і вирезал би за те що совок розвалили і за бендеровцев і другу світову там несло точно так як зараз кацапи. Незрозуміло тільки нахрена та тварина в Україну переїхала жити зі своєї дири і одружилося на місцевій
показать весь комментарий
24.09.2025 20:33 Ответить
під..ри путінські... Скільки кутів на їх шапках стільки і розума.. Одноколки!!! Семиколки це рідкість...у киргизів... ги-ги
показать весь комментарий
24.09.2025 19:21 Ответить
абичниє рускіє кіргізи.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:22 Ответить
Не дуже складна многоходовочка для кіргиза щоб сьіпаться у Європу?
показать весь комментарий
24.09.2025 19:22 Ответить
Скоты под-китайские и подху#овские
показать весь комментарий
24.09.2025 19:24 Ответить
Косить під жертву політичних переслідувань , 100% кацапський агент , буде в ЄС очима і вухами ФСБ .
показать весь комментарий
24.09.2025 19:38 Ответить
Чомусь пригадалася нетолерантна дитяча приказка часів ссср:
Ішов хохол - насрав на пол
Ішов кацап - зубами цап
Ішов киргиз - і пол прогриз.

Це про киргизьку міліцію, якщо що)
показать весь комментарий
24.09.2025 19:39 Ответить
Без жодних прізвищ схоже на якусь байку.
показать весь комментарий
24.09.2025 19:58 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3984920-u-kirgizstani-vidbulasa-seria-arestiv-u-spravi-pro-verbuvanna-v-armiu-rf.html

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4008629-kirgizstan-pidvisue-status-ridnoi-movi.html

Чогось мені здається, що пацик просто десь почув, що політичніх біженців у ЄС чекає купа різних безкоштовних ніштяків.
показать весь комментарий
24.09.2025 20:21 Ответить
Кацапія має згинути,іншого шляху у цій війні не має
показать весь комментарий
24.09.2025 20:37 Ответить
 
 