В Кыргызстане правоохранители задержали и пытали мужчину из-за украинской символики на рюкзаке, - СМИ
В Кыргызстане правоохранители задержали мужчину из-за значка с украинским флагом на рюкзаке. Мужчину били и унижали, а также забрали у него документы.
Об этом сообщает местное медиа Kloop, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадавший мужчина родом из Бишкека. В течение четырех лет он ездил в Россию на заработки.
В частности, в 2024 году он переехал в город Таганрог Ростовской области РФ, где ему предложили работу. Однако проработал мужчина там недолго, поскольку вышел закон, которым запрещалось брать на работу мигрантов.
По словам мужчины, его подруга-украинка, которая как беженка находилась в Чехии, прислала ему деньги для того, чтобы он смог покинуть территорию РФ. Благодаря этим средствам он смог попасть на родину - в Кыргызстан.
Мужчина рассказал, что по прибытии в Кыргызстан он закрепил на своем рюкзаке значок в виде флага Украины.
"Это было в феврале 2025 года. В тот день я просто вышел погулять, проходил мимо площади, фотографировался. Но меня остановили милиционеры. Они подумали, что я какой-то активист, схватили просто за флаг Украины, связали меня и повезли в участок", - рассказал он журналистам.
По словам мужчины, его направили в кабинет капитана. Тот толкнул его и сказал: "Ты что, поддерживаешь этих ф#шистов?"
В этом кабинете мужчину удерживали два часа, не давая ему воды.
"Один милиционер меня несколько раз отметелил. Он начал снимать меня на телефон и сказал, что отправит это своему другу, который сейчас воюет в Украине, сказал, что позовет сюда этих ребят и они меня прикончат здесь, в Кыргызстане", - рассказал мужчина.
Далее мужчину забрали в Государственный комитет национальной безопасности. Там его поставили на колени и заставляли целовать флаг Кыргызстана. Кроме этого, мужчину били и пытались сломать морально.
Во время допроса у него расспрашивали, что он делал в России. Также силовики нашли на телефоне мужчины переписку с подругой-украинкой (переписывались они на украинском языке) и перевод средств от нее. В итоге они изъяли банковские карты удерживаемого мужчины.
По словам мужчины, сотрудники КНБ решили, что он "шпион и разведчик Украины".
После полуночи мужчину отпустили под подписку о невыезде. Сотрудники КНБ забрали у него документы, включая паспорт и личные вещи.
"Они дали мне свой номер, чтобы я отчитывался, что я в Бишкеке и никуда не уехал. Несколько раз в месяц я им звонил и спрашивал, как мое дело", - рассказал пострадавший.
Также, по словам мужчины, сотрудники КНБ пытались его завербовать.
"Говорили: "Давай, мы отправим тебя в Украину и ты будешь работать на нас, "сливать" информацию". Также говорили: "Может, сходишь в украинское посольство, пообщаешься, раздобудешь для нас информацию и мы смягчим обвинения", - рассказал мужчина.
Через четыре месяца мужчине сообщили, что его дело "заморозили", но в любой момент могут разморозить.
За это время мужчина смог восстановить паспорта за деньги, взятые в кредит. После этого он сразу выехал в Европу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дійсно вийшов такий закон?
Нещодавно бачив репортаж, як американський ватник з родиною переїхав на расію, бо дуже любить ху@ла. Так з цього ватніка вимагають хабар за ВНП - він дуже роздратований.
Тому робимо висновок, що влада веде дуалістичну політики: (непублічно) придушує сепаратизм, а з іншого боку запевняє ху@ла в повній лояльності та допомогає обходити санкції.
Слаба(або ніяка)робота нашого МЗС...
Якщо нас киргизи фашисиами вважають...
Ішов хохол - насрав на пол
Ішов кацап - зубами цап
Ішов киргиз - і пол прогриз.
Це про киргизьку міліцію, якщо що)
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4008629-kirgizstan-pidvisue-status-ridnoi-movi.html
Чогось мені здається, що пацик просто десь почув, що політичніх біженців у ЄС чекає купа різних безкоштовних ніштяків.