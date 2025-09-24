У Киргизстані правоохоронці затримали і катували чоловіка через українську символіку на рюкзаку, - ЗМІ

У Киргизстані правоохоронці затримали чоловіка через значок із українським прапором на рюкзаку. Чоловіка били та принижували, а також забрали у нього документи.

Про це повідомляє місцеве медіа Kloop, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалий чоловік родом із Бішкеку. Впродовж чотирьох років він їздив в Росію на заробітки.

Так, у 2024 році він переїхав у місто Таганрог Ростовської області РФ, де йому запропонували роботу. Однак пропрацював чоловік там недовго, оскільки вийшов закон, яким заборонялося брати на роботу мігрантів.

За словами чоловіка, його подруга-українка, яка як біженка перебувала у Чехії, надіслала йому гроші для того, щоб він зміг покинути територію РФ. Завдяким цим коштам він зміг потрапити на батьківщину - в Киргизстан.

Чоловік розповів, що після прибуття в Киргизстан він закріпив на своєму рюкзаку значок у вигляді прапора України.

"Це було в лютому 2025 року. Того дня я просто вийшов погуляти, проходив повз площу, фотографувався. Але мене зупинили міліціонери. Вони подумали, що я якийсь активіст, схопили просто за прапор України, пов'язали мене і повезли у відділок", - розповів він журналістам.

За словами чоловіка, його направили в кабінет капітана. Той штовхнув його і сказав: "Ти що, підтримуєш цих ф#шистів?".

У цьому кабінеті чоловіка утримували дві голини, не даючи йому води.

"Один міліціонер мене декілька разів помотузив. Він почав знімати мене на телефон і сказав, що відправить це своєму другу, який зараз воює в Україні, сказав, що покличе сюди цих хлопців і вони мене прикінчать тут, в Киргизстані", - розповів чоловік.

Далі чоловіка забрали в Державний комітет національної безпеки. Там його поставили на коліна та змушували цілувати прапор Киргизстану. Окрім цього, чоловіка били та намагалися зламати морально.

Під час допиту у нього розпитували, що він робив у Росії. Також силовики знайшли на телефоні чоловіка переписку з подругою-українкою (листувалися вони українською мовою) та переказ коштів від неї. У підсумку вони вилучили банківські картки утримуваного чоловіка.

За словами чоловіка, співробітники КНБ вирішили, що він "шпигун і розвідник України".

Після опівночі чоловіка відпустили під підписку про невиїзд. Співробітники КНБ забрали у нього документи, включно з паспортом та особисті речі.

"Вони дали мені свій номер, щоб я звітував, що я в Бішкеку й нікуди не поїхав. Декілька разів на місяць я їм телефонував і запитував, як моя справа", - розповів постраждалий.

Також, за словами чоловіка, співробітники КНБ намагалися його завербувати.

"Говорили: "давай, ми відправимо тебе в Україну і ти будеш працювати на нас, "зливати" інформацію. Також казали: "може сходиш в українське посольство, поспілкуєшся, роздобудеш для нас інформацію і ми пом'якшимо звинувачення", - розповів чоловік.

Через чотири місяці чоловікові повідомили, що його справу "заморозили", але в будь-який момент можуть розморозити.

За цей час чоловік зміг відновити паспорти за гроші, взяті в кредит. Після цього він одразу виїхав у Європу.

