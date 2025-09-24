УКР
Новини
У Киргизстані правоохоронці затримали і катували чоловіка через українську символіку на рюкзаку, - ЗМІ

У Киргизстані правоохоронці затримали чоловіка через значок із українським прапором на рюкзаку. Чоловіка били та принижували, а також забрали у нього документи.

Про це повідомляє місцеве медіа Kloop, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждалий чоловік родом із Бішкеку. Впродовж чотирьох років він їздив в Росію на заробітки. 

Так, у 2024 році він переїхав у місто Таганрог Ростовської області РФ, де йому запропонували роботу. Однак пропрацював чоловік там недовго, оскільки вийшов закон, яким заборонялося брати на роботу мігрантів.

За словами чоловіка, його подруга-українка, яка як біженка перебувала у Чехії, надіслала йому гроші для того, щоб він зміг покинути територію РФ. Завдяким цим коштам він зміг потрапити на батьківщину - в Киргизстан. 

Читайте також: Киргизстан слідом за Казахстаном посилив вимоги для проживання росіян

Чоловік розповів, що після прибуття в Киргизстан він закріпив на своєму рюкзаку значок у вигляді прапора України.

"Це було в лютому 2025 року. Того дня я просто вийшов погуляти, проходив повз площу, фотографувався. Але мене зупинили міліціонери. Вони подумали, що я якийсь активіст, схопили просто за прапор України, пов'язали мене і повезли у відділок", - розповів він журналістам.

За словами чоловіка, його направили в кабінет капітана. Той штовхнув його і сказав: "Ти що, підтримуєш цих ф#шистів?".

У цьому кабінеті чоловіка утримували дві голини, не даючи йому води.

"Один міліціонер мене декілька разів помотузив. Він почав знімати мене на телефон і сказав, що відправить це своєму другу, який зараз воює в Україні, сказав, що покличе сюди цих хлопців і вони мене прикінчать тут, в Киргизстані", - розповів чоловік.

Далі чоловіка забрали в Державний комітет національної безпеки. Там його поставили на коліна та змушували цілувати прапор Киргизстану. Окрім цього, чоловіка били та намагалися зламати морально.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Киргизстані місцевий житель отримав 5 років за участь у війні проти України на боці РФ

Під час допиту у нього розпитували, що він робив у Росії. Також силовики знайшли на телефоні чоловіка переписку з подругою-українкою (листувалися вони українською мовою) та переказ коштів від неї. У підсумку вони вилучили банківські картки утримуваного чоловіка. 

За словами чоловіка, співробітники КНБ вирішили, що він "шпигун і розвідник України". 

Після опівночі чоловіка відпустили під підписку про невиїзд. Співробітники КНБ забрали у нього документи, включно з паспортом та особисті речі. 

"Вони дали мені свій номер, щоб я звітував, що я в Бішкеку й нікуди не поїхав. Декілька разів на місяць я їм телефонував і запитував, як моя справа", - розповів постраждалий.

Також, за словами чоловіка, співробітники КНБ намагалися його завербувати.

"Говорили: "давай, ми відправимо тебе в Україну і ти будеш працювати на нас, "зливати" інформацію. Також казали: "може сходиш в українське посольство, поспілкуєшся, роздобудеш для нас інформацію і ми пом'якшимо звинувачення", - розповів чоловік.

Через чотири місяці чоловікові повідомили, що його справу "заморозили", але в будь-який момент можуть розморозити.

За цей час чоловік зміг відновити паспорти за гроші, взяті в кредит. Після цього він одразу виїхав у Європу.

Читайте також: Киргизстан закликає своїх громадян утриматися від поїздок до РФ

+7
Був кращої думки про Киргизстан.
24.09.2025 19:21 Відповісти
+7
абичниє рускіє кіргізи.
24.09.2025 19:22 Відповісти
+6
у киргизів скрепами завірусило....
24.09.2025 19:10 Відповісти
24.09.2025 19:10 Відповісти
засамокатити уродів !
24.09.2025 19:10 Відповісти
Так, у 2024 році він переїхав у місто Таганрог Ростовської області РФ, де йому запропонували роботу. Однак пропрацював чоловік там недовго, оскільки вийшов закон, яким заборонялося брати на роботу мігрантів. Джерело: https://censor.net/ua/n3575973

Дійсно вийшов такий закон?
24.09.2025 19:11 Відповісти
Не забажав ВНП/дозвіл на працю офіційно оформляти - там без хабаря це не зробити.
Нещодавно бачив репортаж, як американський ватник з родиною переїхав на расію, бо дуже любить ху@ла. Так з цього ватніка вимагають хабар за ВНП - він дуже роздратований.
24.09.2025 19:25 Відповісти
Маячня якась, без коментів.
24.09.2025 19:17 Відповісти
24.09.2025 19:21 Відповісти
В Казахстані менше вати, бо там реально загрозу відчувають. А інші країни, які не мають спільних кордонів, дивляться Скабєєву та цитують Соловйова.
24.09.2025 19:27 Відповісти
От я якраз думав, що у Казахстані гірше.
24.09.2025 19:29 Відповісти
Казахи відлупцюють, якщо хтось закличе віддати північні території мордору. Без (непублічного) схвалення від влади такі дії були б неможливими.
Тому робимо висновок, що влада веде дуалістичну політики: (непублічно) придушує сепаратизм, а з іншого боку запевняє ху@ла в повній лояльності та допомогає обходити санкції.
24.09.2025 19:40 Відповісти
Гергхард
Слаба(або ніяка)робота нашого МЗС...
Якщо нас киргизи фашисиами вважають...
24.09.2025 19:36 Відповісти
Які саме киргизи? Тіі що зіткнулися із вашою росіською дійсністтю, фашистами саме росіян ввважають
24.09.2025 19:57 Відповісти
Даремно. Киргизи ще ті суки фашистські. Був колись ще в 2000-х знайомий киргиз, так коли напивався так з нього прямо лилось лайно, мовляв я вас хохлов ненавижу і вирезал би за те що совок розвалили і за бендеровцев і другу світову там несло точно так як зараз кацапи. Незрозуміло тільки нахрена та тварина в Україну переїхала жити зі своєї дири і одружилося на місцевій
24.09.2025 20:33 Відповісти
під..ри путінські... Скільки кутів на їх шапках стільки і розума.. Одноколки!!! Семиколки це рідкість...у киргизів... ги-ги
24.09.2025 19:21 Відповісти
24.09.2025 19:22 Відповісти
Не дуже складна многоходовочка для кіргиза щоб сьіпаться у Європу?
24.09.2025 19:22 Відповісти
Скоты под-китайские и подху#овские
24.09.2025 19:24 Відповісти
Косить під жертву політичних переслідувань , 100% кацапський агент , буде в ЄС очима і вухами ФСБ .
24.09.2025 19:38 Відповісти
Чомусь пригадалася нетолерантна дитяча приказка часів ссср:
Ішов хохол - насрав на пол
Ішов кацап - зубами цап
Ішов киргиз - і пол прогриз.

Це про киргизьку міліцію, якщо що)
24.09.2025 19:39 Відповісти
Без жодних прізвищ схоже на якусь байку.
24.09.2025 19:58 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3984920-u-kirgizstani-vidbulasa-seria-arestiv-u-spravi-pro-verbuvanna-v-armiu-rf.html

https://www.ukrinform.ua/rubric-world/4008629-kirgizstan-pidvisue-status-ridnoi-movi.html

Чогось мені здається, що пацик просто десь почув, що політичніх біженців у ЄС чекає купа різних безкоштовних ніштяків.
24.09.2025 20:21 Відповісти
Кацапія має згинути,іншого шляху у цій війні не має
24.09.2025 20:37 Відповісти
 
 