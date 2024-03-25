Киргизстан закликає своїх громадян утриматися від поїздок до РФ

МЗС Киргизстану закликає громадян тимчасово утриматися від поїздок до Росії.

Про це йдеться у заяві МЗС країни, інформує Цензор.НЕТ.

Так, громадянам, які "не мають вагомих підстав для виїзду до РФ", рекомендують тимчасово утриматися від поїздки - до скасування додаткових заходів безпеки.

Також у МЗС закликають відмовитися від поїздки громадян, які мають два та більше адмінправопорушень на території Росії.

Водночас тим, хто вже перебуває на території Росії, МЗС радить уникати місць масового скупчення людей та постійно носити з собою документи.

Нагадаємо,ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

