УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9616 відвідувачів онлайн
Новини
3 224 16

Киргизстан закликає своїх громадян утриматися від поїздок до РФ

кремль

МЗС Киргизстану закликає громадян тимчасово утриматися від поїздок до Росії.

Про це йдеться у заяві МЗС країни, інформує Цензор.НЕТ.

Так, громадянам, які "не мають вагомих підстав для виїзду до РФ", рекомендують тимчасово утриматися від поїздки - до скасування додаткових заходів безпеки.

Також у МЗС закликають відмовитися від поїздки громадян, які мають два та більше адмінправопорушень на території Росії.

Водночас тим, хто вже перебуває на території Росії, МЗС радить уникати місць масового скупчення людей та постійно носити з собою документи.

Нагадаємо,ввечері 22 березня сталася стрілянина в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї. Згодом у будівлі спалахнула пожежа. Зранку 23 березня глава ФСБ доповів Путіну про затримання 11 осіб, зокрема "всіх 4 терористів". За останніми даними, внаслідок стрілянини в "Крокус Сіті Холл" у Підмосков’ї загинуло 115 осіб.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл", мали намір втекти в Україну.

У ГУР же таку заяву вважають нісенітницею. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов наголосив, що звинувачення ФСБ - це "брехня і намагання притягнути український слід з боку російського режиму, чим вони власне займають з перших хвилин, як цей теракт відбувався".

Читайте: У Молдові попередили про можливі провокації з боку РФ у невизнаному Придністров’ї

Автор: 

Киргизстан (149) росія (67880)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
ІДІЛ анонсує нові теракти в рф, і погрожує особисто путіну, - іранські ЗМІ. За їх заявою - це «помста за катування членів організації».
показати весь коментар
25.03.2024 14:37 Відповісти
+8
РФ - рак на планеті
показати весь коментар
25.03.2024 14:35 Відповісти
+6
Чумная территория.
показати весь коментар
25.03.2024 14:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чумная территория.
показати весь коментар
25.03.2024 14:35 Відповісти
РФ - рак на планеті
показати весь коментар
25.03.2024 14:35 Відповісти
ІДІЛ анонсує нові теракти в рф, і погрожує особисто путіну, - іранські ЗМІ. За їх заявою - це «помста за катування членів організації».
показати весь коментар
25.03.2024 14:37 Відповісти
Та то фейк. Усі знають, що організатор зеленський, гуманоїди, англосакси, рєптілоїди та гєі.
показати весь коментар
25.03.2024 14:42 Відповісти
И где же по всему миру мусульманские движения в защиту зверски замученных рашистами таджиков-мусульман? Ах, да. Им же не дали команды и не заплатили. Все что нужно знать о мусульманских протестантах.
показати весь коментар
25.03.2024 15:02 Відповісти
Жабогадюкінг двох террористів. От буде цирк, якщо якогось з двійників ***** завалять..
показати весь коментар
25.03.2024 15:12 Відповісти
хай до цих ще схадять
показати весь коментар
25.03.2024 14:40 Відповісти
Боится власть, что злобный и ужасный Буданов завербует киргизов для терактов в раше и забронирует у фсб "окно" на границе ))
показати весь коментар
25.03.2024 14:42 Відповісти
Влада піклується громадянами, яких русня просто на вулицях хапає.
показати весь коментар
25.03.2024 14:50 Відповісти
Братішки по Тайоженому Союзу.
показати весь коментар
25.03.2024 14:42 Відповісти
показати весь коментар
25.03.2024 14:46 Відповісти
А шо такое? Руцкие братья уже не те оказались?
показати весь коментар
25.03.2024 14:59 Відповісти
та на паРаші киргизів більше, ніж у Киргизстані.
показати весь коментар
25.03.2024 15:22 Відповісти
ухи откусывают
показати весь коментар
25.03.2024 15:35 Відповісти
Там гроші. Нічого не вийде з цього заклику.
показати весь коментар
25.03.2024 16:41 Відповісти
 
 