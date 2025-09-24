РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9471 посетитель онлайн
Новости Удары по Крыму
412 4

Украинские удары направлены на то, чтобы не дать РФ превратить Крым в военную базу, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Украинские дальнобойные дроны уничтожают логистику врага в оккупированном Крыму. Украинские удары направлены на то, чтобы не дать России превратить Крым в большую военную базу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пятого саммита международной Крымской платформы в рамках Генассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы принимаем меры, чтобы не позволить России превратить Крым в одну большую военную базу. Мы должны это делать, чтобы защитить жизни наших людей", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что украинские дальние БпЛА являются точными, а давление на логистику России дает результаты.

"Российская военная машина сталкивается с серьезными, очень серьезными трудностями", - заявил президент.

Читайте также: Все стратегические объекты врага в Крыму - в зоне досягаемости украинских сил, - ВМС

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) Крым (26480) дроны (4789)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
скажіть хтось йому щоб він свій потужний спермоприймач закрив вже....уклоніст *** чотири разовий.
показать весь комментарий
24.09.2025 21:24 Ответить
zЕНЕРАЛІСІМУС знає
показать весь комментарий
24.09.2025 21:28 Ответить
Тоді ЗЄ дуже запізнився.
Поки ЗЄ у кацапських лазнях дупою торгував, давав концерти у Горлівці терористам та ухилявся від мобілізації, кацапи вже перетворювали Крим на військову базу.
показать весь комментарий
24.09.2025 21:40 Ответить
Это хорошо очень, но мост надо бы развалять к ******, не нужен украинскому Крыму тот поганый мост.
показать весь комментарий
24.09.2025 21:51 Ответить
 
 