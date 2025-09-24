Украинские удары направлены на то, чтобы не дать РФ превратить Крым в военную базу, - Зеленский

Украинские дальнобойные дроны уничтожают логистику врага в оккупированном Крыму. Украинские удары направлены на то, чтобы не дать России превратить Крым в большую военную базу.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пятого саммита международной Крымской платформы в рамках Генассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы принимаем меры, чтобы не позволить России превратить Крым в одну большую военную базу. Мы должны это делать, чтобы защитить жизни наших людей", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что украинские дальние БпЛА являются точными, а давление на логистику России дает результаты.

"Российская военная машина сталкивается с серьезными, очень серьезными трудностями", - заявил президент.

