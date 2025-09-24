412 4
Украинские удары направлены на то, чтобы не дать РФ превратить Крым в военную базу, - Зеленский
Украинские дальнобойные дроны уничтожают логистику врага в оккупированном Крыму. Украинские удары направлены на то, чтобы не дать России превратить Крым в большую военную базу.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пятого саммита международной Крымской платформы в рамках Генассамблеи ООН, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы принимаем меры, чтобы не позволить России превратить Крым в одну большую военную базу. Мы должны это делать, чтобы защитить жизни наших людей", - подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что украинские дальние БпЛА являются точными, а давление на логистику России дает результаты.
"Российская военная машина сталкивается с серьезными, очень серьезными трудностями", - заявил президент.
Поки ЗЄ у кацапських лазнях дупою торгував, давав концерти у Горлівці терористам та ухилявся від мобілізації, кацапи вже перетворювали Крим на військову базу.