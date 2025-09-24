499 4
Українські удари спрямовані на те, щоб не дати РФ перетворити Крим на військову базу, - Зеленський
Українські далекобійні дрони знищують логістику ворога в окупованому Криму. Українські удари спрямовані на те, щоб не дати Росії перетворити Крим на велику військову базу.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під п’ятого саміту міжнародної Кримської платформи в межах Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вживаємо заходів, щоб не дозволити Росії перетворити Крим на одну велику військову базу. Ми мусимо це робити, щоб захистити життя наших людей", - наголосив глава держави.
Зеленський зазначив, що українські дальні БпЛА є точними, а тиск на логістику Росії дає результати.
"Російська військова машина стикається з серйозними, дуже серйозними труднощами",- заявив президент.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поки ЗЄ у кацапських лазнях дупою торгував, давав концерти у Горлівці терористам та ухилявся від мобілізації, кацапи вже перетворювали Крим на військову базу.