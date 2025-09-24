УКР
Українські удари спрямовані на те, щоб не дати РФ перетворити Крим на військову базу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Українські далекобійні дрони знищують логістику ворога в окупованому Криму. Українські удари спрямовані на те, щоб не дати Росії перетворити Крим на велику військову базу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під п’ятого саміту міжнародної Кримської платформи в межах Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вживаємо заходів, щоб не дозволити Росії перетворити Крим на одну велику військову базу. Ми мусимо це робити, щоб захистити життя наших людей", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що українські дальні БпЛА є точними, а тиск на логістику Росії дає результати.

"Російська військова машина стикається з серйозними, дуже серйозними труднощами",- заявив президент.

Читайте також: Усі стратегічні об’єкти ворога в Криму - у зоні досяжності українських сил, - ВМС

скажіть хтось йому щоб він свій потужний спермоприймач закрив вже....уклоніст *** чотири разовий.
24.09.2025 21:24 Відповісти
zЕНЕРАЛІСІМУС знає
24.09.2025 21:28 Відповісти
Тоді ЗЄ дуже запізнився.
Поки ЗЄ у кацапських лазнях дупою торгував, давав концерти у Горлівці терористам та ухилявся від мобілізації, кацапи вже перетворювали Крим на військову базу.
24.09.2025 21:40 Відповісти
Это хорошо очень, но мост надо бы развалять к ******, не нужен украинскому Крыму тот поганый мост.
24.09.2025 21:51 Відповісти
 
 