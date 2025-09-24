Українські удари спрямовані на те, щоб не дати РФ перетворити Крим на військову базу, - Зеленський

Українські далекобійні дрони знищують логістику ворога в окупованому Криму. Українські удари спрямовані на те, щоб не дати Росії перетворити Крим на велику військову базу.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під п’ятого саміту міжнародної Кримської платформи в межах Генасамблеї ООН, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми вживаємо заходів, щоб не дозволити Росії перетворити Крим на одну велику військову базу. Ми мусимо це робити, щоб захистити життя наших людей", - наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що українські дальні БпЛА є точними, а тиск на логістику Росії дає результати.

"Російська військова машина стикається з серйозними, дуже серйозними труднощами",- заявив президент.

Читайте також: Усі стратегічні об’єкти ворога в Криму - у зоні досяжності українських сил, - ВМС