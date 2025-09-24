РУС
Новости переговоры США и России
Рубио призвал Россию сделать "существенные шаги" для окончания войны в Украине

встреча Рубио и Лаврова

Государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал призыв президента Дональда Трампа к мирному урегулированию в Украине.

Об этом сообщил представитель Госдепа Томми Пиготт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Во время встречи с Лавровым Рубио, как отмечается, "повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и необходимость, чтобы Москва сделала существенные шаги для длительного урегулирования войны между Россией и Украиной".

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась на полях сессии Генассамблеи ООН в закрытом режиме и длилась менее часа.

Также читайте: РФ "готова к компромиссам" по Украине, если будут гарантированы наши законные интересы, - Лавров

Лавров Сергей (2366) россия (97355) Рубио Марко (288) война в Украине (6271)
+4
Вони повні ідіоти, чи як? З якої такої нагоди пупа взагалі має робити ці кроки?
24.09.2025 21:29 Ответить
+4
Досить вже "закликів" і пустих розмов. Знищуються села і міста,гинуть діти і жінки,гинуть кращі і патріотичні воїни,а ми пишемо про якісь розмови,зустрічі.промови.і стурбованість Гидко таке читати.
24.09.2025 21:37 Ответить
+2
Ні. Цього не буде. Ці заклики до сраки. Далі що?
Ось зовсім незрозуміло,про що вони там,***** балакають коли толку ніякого? Сліпий з глухим в діалозі чи що?
24.09.2025 21:31 Ответить
Да якось пох на їх розмови.Що робити з ішаком?Головне питання.
24.09.2025 21:34 Ответить
Використовувати як в'ючну тварину.
24.09.2025 21:45 Ответить
Тобі подобається,що тобою керує тупе створіння?
24.09.2025 21:47 Ответить
Мною ніхто не керує. Ну а хто там керує тобою мені якось покуй.
24.09.2025 21:55 Ответить
А хтось тут писав, мовляв, Рубіо з усієї Трампової адміністрації найрозумніший…
24.09.2025 21:33 Ответить
Їм потрібен процес , а не результат - коли , нарешті , виборці поспитають що ж зроблено - вони скажуть - ми закликали !
24.09.2025 21:36 Ответить
Ішак і зрада відійшли на другорядний план,зараз головне Трамп,поляки,ухилянти і ще якісь підораси .Вас роблять постійно,не даючи передихнути
24.09.2025 21:40 Ответить
© надєлаєм вместє...
24.09.2025 22:02 Ответить
парашу зкликати, то краще сци собі в штани.
24.09.2025 21:38 Ответить
Дурень зовсім?...Клика,клика..вони нечують..Ракети чують тількі..
24.09.2025 21:44 Ответить
рубіо просто робить як хоче тампон! навіщо рубіо йти проти свого шефа ?

зарплату Рубіо отримає гарну + багато всяких льгот.
Тому Рубіо буде робити так щоб якамого довше триматися на цієї посаді
24.09.2025 21:47 Ответить
Ні він робить так , щоб респи його в прези послали наступним
24.09.2025 22:03 Ответить
рубіо, касабстан не може сама себе знищити, хоча і намагається. Треба їй допомогти! Впевнений, тоді багато війн зникнуть на земній кулі, а мир буде набагато довшим!!!
Куйло, тут ні до чого, зайвехромосоми винні, які зробили куйла та Гітлера також, через сралinа! А зараз, трампакс і є той же сралin...
24.09.2025 21:53 Ответить
Тобто Рубіо пропонує Сосії піднажати на фронтах? Чи про яке пришвидшення закінчення війни воно несе?
24.09.2025 22:06 Ответить
 
 