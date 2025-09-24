Рубио призвал Россию сделать "существенные шаги" для окончания войны в Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал призыв президента Дональда Трампа к мирному урегулированию в Украине.
Об этом сообщил представитель Госдепа Томми Пиготт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Во время встречи с Лавровым Рубио, как отмечается, "повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и необходимость, чтобы Москва сделала существенные шаги для длительного урегулирования войны между Россией и Украиной".
Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась на полях сессии Генассамблеи ООН в закрытом режиме и длилась менее часа.
Sergis #587854
Василь Казімко
Gary Grant
Ось зовсім незрозуміло,про що вони там,***** балакають коли толку ніякого? Сліпий з глухим в діалозі чи що?
зарплату Рубіо отримає гарну + багато всяких льгот.
Тому Рубіо буде робити так щоб якамого довше триматися на цієї посаді
Куйло, тут ні до чого, зайвехромосоми винні, які зробили куйла та Гітлера також, через сралinа! А зараз, трампакс і є той же сралin...