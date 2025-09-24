Рубио призвал Россию сделать "существенные шаги" для окончания войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал призыв президента Дональда Трампа к мирному урегулированию в Украине.

Об этом сообщил представитель Госдепа Томми Пиготт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Во время встречи с Лавровым Рубио, как отмечается, "повторил призыв президента Трампа прекратить убийства и необходимость, чтобы Москва сделала существенные шаги для длительного урегулирования войны между Россией и Украиной".

Встреча глав внешнеполитических ведомств России и США состоялась на полях сессии Генассамблеи ООН в закрытом режиме и длилась менее часа.

Также читайте: РФ "готова к компромиссам" по Украине, если будут гарантированы наши законные интересы, - Лавров