Рубіо закликав Росію зробити "істотні кроки" для закінчення війни в Україні

зустріч Рубіо і Лаврова

Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим  передав заклик президента Дональда Трампа до мирного врегулювання в Україні.

Про це повідомив представник Держдепу Томмі Піготт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Під час зустрічі з Лавровим Рубіо, як зазначається, "повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та необхідність, аби Москва зробила істотні кроки для тривалого врегулювання війни між Росією та Україною".

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та США відбулась на полях сесії Генасамблеї ООН в закритому режимі і тривала менш як годину.

Лавров Сергій (1652) росія (67966) Рубіо Марко (297) війна в Україні (6319)
+4
Вони повні ідіоти, чи як? З якої такої нагоди пупа взагалі має робити ці кроки?
показати весь коментар
24.09.2025 21:29 Відповісти
+4
Досить вже "закликів" і пустих розмов. Знищуються села і міста,гинуть діти і жінки,гинуть кращі і патріотичні воїни,а ми пишемо про якісь розмови,зустрічі.промови.і стурбованість Гидко таке читати.
показати весь коментар
24.09.2025 21:37 Відповісти
+3
Ні. Цього не буде. Ці заклики до сраки. Далі що?
Ось зовсім незрозуміло,про що вони там,***** балакають коли толку ніякого? Сліпий з глухим в діалозі чи що?
показати весь коментар
24.09.2025 21:31 Відповісти
Да якось пох на їх розмови.Що робити з ішаком?Головне питання.
показати весь коментар
24.09.2025 21:34 Відповісти
Використовувати як в'ючну тварину.
показати весь коментар
24.09.2025 21:45 Відповісти
Тобі подобається,що тобою керує тупе створіння?
показати весь коментар
24.09.2025 21:47 Відповісти
Мною ніхто не керує. Ну а хто там керує тобою мені якось покуй.
показати весь коментар
24.09.2025 21:55 Відповісти
А хтось тут писав, мовляв, Рубіо з усієї Трампової адміністрації найрозумніший…
показати весь коментар
24.09.2025 21:33 Відповісти
Їм потрібен процес , а не результат - коли , нарешті , виборці поспитають що ж зроблено - вони скажуть - ми закликали !
показати весь коментар
24.09.2025 21:36 Відповісти
Ішак і зрада відійшли на другорядний план,зараз головне Трамп,поляки,ухилянти і ще якісь підораси .Вас роблять постійно,не даючи передихнути
показати весь коментар
24.09.2025 21:40 Відповісти
© надєлаєм вместє...
показати весь коментар
24.09.2025 22:02 Відповісти
Досить вже "закликів" і пустих розмов. Знищуються села і міста,гинуть діти і жінки,гинуть кращі і патріотичні воїни,а ми пишемо про якісь розмови,зустрічі.промови.і стурбованість Гидко таке читати.
показати весь коментар
24.09.2025 21:37 Відповісти
парашу зкликати, то краще сци собі в штани.
показати весь коментар
24.09.2025 21:38 Відповісти
Дурень зовсім?...Клика,клика..вони нечують..Ракети чують тількі..
показати весь коментар
24.09.2025 21:44 Відповісти
рубіо просто робить як хоче тампон! навіщо рубіо йти проти свого шефа ?

зарплату Рубіо отримає гарну + багато всяких льгот.
Тому Рубіо буде робити так щоб якамого довше триматися на цієї посаді
показати весь коментар
24.09.2025 21:47 Відповісти
Ні він робить так , щоб респи його в прези послали наступним
показати весь коментар
24.09.2025 22:03 Відповісти
рубіо, касабстан не може сама себе знищити, хоча і намагається. Треба їй допомогти! Впевнений, тоді багато війн зникнуть на земній кулі, а мир буде набагато довшим!!!
Куйло, тут ні до чого, зайвехромосоми винні, які зробили куйла та Гітлера також, через сралinа! А зараз, трампакс і є той же сралin...
показати весь коментар
24.09.2025 21:53 Відповісти
Тобто Рубіо пропонує Сосії піднажати на фронтах? Чи про яке пришвидшення закінчення війни воно несе?
показати весь коментар
24.09.2025 22:06 Відповісти
 
 