Рубіо закликав Росію зробити "істотні кроки" для закінчення війни в Україні
Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим передав заклик президента Дональда Трампа до мирного врегулювання в Україні.
Про це повідомив представник Держдепу Томмі Піготт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Під час зустрічі з Лавровим Рубіо, як зазначається, "повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та необхідність, аби Москва зробила істотні кроки для тривалого врегулювання війни між Росією та Україною".
Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та США відбулась на полях сесії Генасамблеї ООН в закритому режимі і тривала менш як годину.
Ось зовсім незрозуміло,про що вони там,***** балакають коли толку ніякого? Сліпий з глухим в діалозі чи що?
зарплату Рубіо отримає гарну + багато всяких льгот.
Тому Рубіо буде робити так щоб якамого довше триматися на цієї посаді
Куйло, тут ні до чого, зайвехромосоми винні, які зробили куйла та Гітлера також, через сралinа! А зараз, трампакс і є той же сралin...