Рубіо закликав Росію зробити "істотні кроки" для закінчення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим передав заклик президента Дональда Трампа до мирного врегулювання в Україні.

Про це повідомив представник Держдепу Томмі Піготт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Під час зустрічі з Лавровим Рубіо, як зазначається, "повторив заклик президента Трампа припинити вбивства та необхідність, аби Москва зробила істотні кроки для тривалого врегулювання війни між Росією та Україною".

Зустріч глав зовнішньополітичних відомств Росії та США відбулась на полях сесії Генасамблеї ООН в закритому режимі і тривала менш як годину.

