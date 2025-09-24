РУС
Новости Генеральная Ассамблея ООН
Зеленский и президент Панамы Мулино обсудили санкции против теневого флота РФ

Зеленский и Мулино

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Они обсудили важность санкций против российского теневого флота.

Зеленский отметил, что Панама уже отменила регистрацию более 200 российских танкеров, в частности тех, которые являются опасными для использования.

"Также говорили об объединении усилий для возвращения украинских детей, которых похитила Россия. Украина готовит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. И ее поддержка со стороны Панамы будет важной для нас. Спасибо Панаме за поддержку всех проукраинских резолюций в ООН, наших людей и особенно детей. Ценим шаги Панамы, которые ограничивают возможности российского теневого флота", - сказал президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) санкции (11880) флот (834) Панама (56)
поужний після розмови з муліно пішов потужно скумбрії в трєщину.
24.09.2025 21:43 Ответить
Потужно
24.09.2025 21:48 Ответить
Поки Ердоган купує кацапську жижу та пропускає через Босфор кацапські танкери на Півдні, а Данія та Швеція на Півночі, до дупи та Панама.
24.09.2025 21:49 Ответить
На нари ішака безтолкового! Ішака чекає доля Норьєгі - президента Панами. То ж чмо нехай вивчає історію.
24.09.2025 21:52 Ответить
Тобто, чекаємо висадку морпіхів США?

Чи ти сам історію не дуже?
24.09.2025 21:54 Ответить
Зеленський та президент Панами Муліно обговорили
офшорні панамські рахунки Зебанди
24.09.2025 21:53 Ответить
Потужно. Якраз в Панмі ще не був. Чи де сустріч була?
24.09.2025 22:00 Ответить
 
 