Зеленский и президент Панамы Мулино обсудили санкции против теневого флота РФ
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.
Они обсудили важность санкций против российского теневого флота.
Зеленский отметил, что Панама уже отменила регистрацию более 200 российских танкеров, в частности тех, которые являются опасными для использования.
"Также говорили об объединении усилий для возвращения украинских детей, которых похитила Россия. Украина готовит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. И ее поддержка со стороны Панамы будет важной для нас. Спасибо Панаме за поддержку всех проукраинских резолюций в ООН, наших людей и особенно детей. Ценим шаги Панамы, которые ограничивают возможности российского теневого флота", - сказал президент.
Чи ти сам історію не дуже?
офшорні панамські рахунки Зебанди