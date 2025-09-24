Зеленский и президент Панамы Мулино обсудили санкции против теневого флота РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Панамы Хосе Раулем Мулино.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы государства.

Они обсудили важность санкций против российского теневого флота.

Зеленский отметил, что Панама уже отменила регистрацию более 200 российских танкеров, в частности тех, которые являются опасными для использования.

"Также говорили об объединении усилий для возвращения украинских детей, которых похитила Россия. Украина готовит резолюцию, осуждающую похищение и депортацию детей. И ее поддержка со стороны Панамы будет важной для нас. Спасибо Панаме за поддержку всех проукраинских резолюций в ООН, наших людей и особенно детей. Ценим шаги Панамы, которые ограничивают возможности российского теневого флота", - сказал президент.

