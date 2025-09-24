УКР
Новини
244 7

Зеленський та президент Панами Муліно обговорили санкції проти тіньового флоту РФ

Зеленський та Муліно

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Панами Хосе Раулем Муліно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.

Вони обговорили важливість санкцій проти російського тіньового флоту. 

Зеленський зауважив, що Панама вже скасувала реєстрацію понад 200 російських танкерів, зокрема тих, які є небезпечними для використання.

"Також говорили про об’єднання зусиль для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Україна готує резолюцію, що засуджує викрадення та депортацію дітей. І її підтримка з боку Панами буде важливою для нас. Дякую Панамі за підтримку всіх проукраїнських резолюцій в ООН, наших людей і особливо дітей. Цінуємо кроки Панами, які обмежують можливості російського тіньового флоту", - сказав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) санкції (12765) флот (384) Панама (82)
