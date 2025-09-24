Зеленський та президент Панами Муліно обговорили санкції проти тіньового флоту РФ
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Панами Хосе Раулем Муліно.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал глави держави.
Вони обговорили важливість санкцій проти російського тіньового флоту.
Зеленський зауважив, що Панама вже скасувала реєстрацію понад 200 російських танкерів, зокрема тих, які є небезпечними для використання.
"Також говорили про об’єднання зусиль для повернення українських дітей, яких викрала Росія. Україна готує резолюцію, що засуджує викрадення та депортацію дітей. І її підтримка з боку Панами буде важливою для нас. Дякую Панамі за підтримку всіх проукраїнських резолюцій в ООН, наших людей і особливо дітей. Цінуємо кроки Панами, які обмежують можливості російського тіньового флоту", - сказав президент.
