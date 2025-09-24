Польша создает центр внедрения украинского боевого опыта

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о создании центра по "внедрению украинского опыта" ведения боевых действий.

Косиняк-Камыш говорил о мерах правительства Польши, направленных на расширение оборонных возможностей. Среди них он упомянул приобретение надводных и подводных дронных систем, о которых говорил на прошлой неделе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем во время визита в Киев.

"Развитие дронной промышленности в Украине впечатляет, и внедрение ее в армии заслуживает нашего уважения и использования. Поэтому мы создали в структурах НАТО подразделение Центра анализа, обучения и образования НАТО - Украина, чтобы внедрить этот опыт на уровне Альянса", - сказал польский министр.

Косиняк-Камыш добавил, что также создается национальный центр по "внедрению украинского опыта", но не уточнил других подробностей.

