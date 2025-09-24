РУС
Польша создает центр внедрения украинского боевого опыта

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС из-за Волынской трагедии

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о создании центра по "внедрению украинского опыта" ведения боевых действий.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Косиняк-Камыш говорил о мерах правительства Польши, направленных на расширение оборонных возможностей. Среди них он упомянул приобретение надводных и подводных дронных систем, о которых говорил на прошлой неделе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем во время визита в Киев.

"Развитие дронной промышленности в Украине впечатляет, и внедрение ее в армии заслуживает нашего уважения и использования. Поэтому мы создали в структурах НАТО подразделение Центра анализа, обучения и образования НАТО - Украина, чтобы внедрить этот опыт на уровне Альянса", - сказал польский министр.

Косиняк-Камыш добавил, что также создается национальный центр по "внедрению украинского опыта", но не уточнил других подробностей.

Читайте: Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере дронов, - Косиняк-Камыш

Автор: 

Краще пізно ніж ніколи.Ще у 23 ,хто був на фронті і проходили навчання на Заході дивувались з натівців.Наші розказували-вони могли навчить користуватусь західними зразками зброї і техніки,а вже тактики застосування-ні.НАТО готувалось до війни типу Буря в пустелі 1991р.,а зараз все змінилось.З дронами в них взагалі кепсько.Поляки накупили дорогих танків і літаків,а як протидіяти дешевим і масовим дронам не мають уявлення.
24.09.2025 22:40 Ответить
Практика важливіша за теорію... Можна докторську дисертацію з теорії боксу захистити, а потім виходиш на ринг...
24.09.2025 22:49 Ответить
Ви трохи перебильшуете про украинський чи росийський досвид з дронами який мае читко вражений мисцевий карактер. По перше захидний свит почав використовувати дрони коли ви ще гралися у другу свитову на усих своих тупорилих повчаннях По друге люба новитня розробка Украини складается з у кращему випадку з захидних технологий та материалив а частише взагали вид союзника росии. Ну и вишенка на тортик: ту вийну що ви запаз граетесь на чоли з ишаком який цилуе дупу путина та поливае лайном Захид, НАТО гратися не буде. Вони за 24 години з допомогою авиации та ракет ********** вщен усю инфрасткутуру росии тобто потушат свитло, включно з складами та производством тих дронив и навить по заводам шахедив в ирани уси вузли звязку НПЗ ХПЗ тощо а не по чайной ложци як ви робите зараз. ******* раз у мисяц хаймарсом да и то не по рашци а по свому ж криму и мовчать як ти бандерлози в штани всрались мать вашу чим видповисть путин, де ваши далекобийни ниптуни фламинго паляници по 7 штук на добу епта мильони не то дерев ни то дронив, хз. Чому доси цилий кримский мист? Це ж не складнише ниж труба у балтици. Вот и уся казка про дронову риволюцию велику загрозу та уникальний совковий опит: мабуть ций щверхцинний досвид куму на вуха вишати та повчати, ок ноу проблем, добре для загального розвитку.
24.09.2025 23:43 Ответить
Наче є військова наука, всілякі аналітики...і ніхто не передбачив вирішальну роль дронів...?
24.09.2025 23:00 Ответить
// ******** будєм разбіраца
24.09.2025 23:15 Ответить
Треба було раніше, не дороги перекривати, та зерно на рельси висипати, а ось це впроваджувати…
24.09.2025 23:01 Ответить
 
 