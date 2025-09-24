УКР
Польща створює центр впровадження українського бойового досвіду

Глава Міноборони Польщі Косіняк-Камиш підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС через Волинську трагедію

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про створення центру з "впровадження українського досвіду" ведення бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Косіняк-Камиш говорив про заходи уряду Польщі, спрямовані на розширення оборонних можливостей. Серед них він згадав придбання надводних і підводних дронних систем, про які говорив минулого тижня з українським колегою Денисом Шмигалем під час візиту до Києва.

"Розвиток дронної промисловості в Україні вражає, і впровадження її в армії заслуговує на нашу повагу і використання. Тому ми створили в структурах НАТО підрозділ Центру аналізу, навчання та освіти НАТО – Україна, щоб впровадити цей досвід на рівні Альянсу", – сказав польський міністр.

Косіняк-Камиш додав, що також створюється національний центр з "впровадження українського досвіду", але не уточнив інших подробиць.

Читайте: Польща та Україна підпишуть угоду про співпрацю у сфері дронів, - Косіняк-Камиш

Краще пізно ніж ніколи.Ще у 23 ,хто був на фронті і проходили навчання на Заході дивувались з натівців.Наші розказували-вони могли навчить користуватусь західними зразками зброї і техніки,а вже тактики застосування-ні.НАТО готувалось до війни типу Буря в пустелі 1991р.,а зараз все змінилось.З дронами в них взагалі кепсько.Поляки накупили дорогих танків і літаків,а як протидіяти дешевим і масовим дронам не мають уявлення.
24.09.2025 22:40 Відповісти
Практика важливіша за теорію... Можна докторську дисертацію з теорії боксу захистити, а потім виходиш на ринг...
24.09.2025 22:49 Відповісти
Ви трохи перебильшуете про украинський чи росийський досвид з дронами який мае читко вражений мисцевий карактер. По перше захидний свит почав використовувати дрони коли ви ще гралися у другу свитову на усих своих тупорилих повчаннях По друге люба новитня розробка Украини складается з у кращему випадку з захидних технологий та материалив а частише взагали вид союзника росии. Ну и вишенка на тортик: ту вийну що ви запаз граетесь на чоли з ишаком який цилуе дупу путина та поливае лайном Захид, НАТО гратися не буде. Вони за 24 години з допомогою авиации та ракет ********** вщен усю инфрасткутуру росии тобто потушат свитло, включно з складами та производством тих дронив и навить по заводам шахедив в ирани уси вузли звязку НПЗ ХПЗ тощо а не по чайной ложци як ви робите зараз. ******* раз у мисяц хаймарсом да и то не по рашци а по свому ж криму и мовчать як ти бандерлози в штани всрались мать вашу чим видповисть путин, де ваши далекобийни ниптуни фламинго паляници по 7 штук на добу епта мильони не то дерев ни то дронив, хз. Чому доси цилий кримский мист? Це ж не складнише ниж труба у балтици. Вот и уся казка про дронову риволюцию велику загрозу та уникальний совковий опит: мабуть ций щверхцинний досвид куму на вуха вишати та повчати, ок ноу проблем, добре для загального розвитку.
24.09.2025 23:43 Відповісти
Наче є військова наука, всілякі аналітики...і ніхто не передбачив вирішальну роль дронів...?
24.09.2025 23:00 Відповісти
// ******** будєм разбіраца
24.09.2025 23:15 Відповісти
Треба було раніше, не дороги перекривати, та зерно на рельси висипати, а ось це впроваджувати…
24.09.2025 23:01 Відповісти
 
 