Польща створює центр впровадження українського бойового досвіду

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив про створення центру з "впровадження українського досвіду" ведення бойових дій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Косіняк-Камиш говорив про заходи уряду Польщі, спрямовані на розширення оборонних можливостей. Серед них він згадав придбання надводних і підводних дронних систем, про які говорив минулого тижня з українським колегою Денисом Шмигалем під час візиту до Києва.

"Розвиток дронної промисловості в Україні вражає, і впровадження її в армії заслуговує на нашу повагу і використання. Тому ми створили в структурах НАТО підрозділ Центру аналізу, навчання та освіти НАТО – Україна, щоб впровадити цей досвід на рівні Альянсу", – сказав польський міністр.

Косіняк-Камиш додав, що також створюється національний центр з "впровадження українського досвіду", але не уточнив інших подробиць.

