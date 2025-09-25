Россияне нанесли удар по железной дороге в Николаевской и Кировоградской областях

Фото: Телеграм-канал віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби

В результате вражеского обстрела на Николаевщине и Кировоградщине есть обесточивание отдельных участков.

Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса - Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса - Харьков сейчас находятся в укрытиях, по предварительным данным пострадавших нет. По этому же пути чуть позже предстоит также пройти поездам №51/52 Запорожье - Одесса и №148/147 Киев - Одесса. Направляем резервные тепловозы на все обесточенные участки, оцениваем повреждения по мере окончания обстрелов. Будут задержки указанных поездов, но всех довезем, как всегда", - говорится в сообщении.

