Россияне нанесли удар по железной дороге в Николаевской и Кировоградской областях
В результате вражеского обстрела на Николаевщине и Кировоградщине есть обесточивание отдельных участков.
Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.
"Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса - Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса - Харьков сейчас находятся в укрытиях, по предварительным данным пострадавших нет. По этому же пути чуть позже предстоит также пройти поездам №51/52 Запорожье - Одесса и №148/147 Киев - Одесса. Направляем резервные тепловозы на все обесточенные участки, оцениваем повреждения по мере окончания обстрелов. Будут задержки указанных поездов, но всех довезем, как всегда", - говорится в сообщении.
Хтось знає чому їх не збивають ще на підльоті до наших кордонів перехоплювачами?
Хтось знає чому маючі дрони які літають на 1000 та навіть 2000 кілометрів, про це сказав президент.на сесії ООН, ми даємо кацапам волю.в нашому небі?
На цій же сесії, президент сказав, що нам треба нав'язувати свою.поведінку бою, а не йти в руслі нав'язаних нам московією.
То може час дослухатись до того, що він сказав і не дозволяти захоплення неба України?