Новости Обстрелы объектов Укрзализныци
Россияне нанесли удар по железной дороге в Николаевской и Кировоградской областях

Фото: Телеграм-канал віце-прем’єр-міністра Олексія Кулеби

В результате вражеского обстрела на Николаевщине и Кировоградщине есть обесточивание отдельных участков.

Об этом пишет пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

"Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса - Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса - Харьков сейчас находятся в укрытиях, по предварительным данным пострадавших нет. По этому же пути чуть позже предстоит также пройти поездам №51/52 Запорожье - Одесса и №148/147 Киев - Одесса. Направляем резервные тепловозы на все обесточенные участки, оцениваем повреждения по мере окончания обстрелов. Будут задержки указанных поездов, но всех довезем, как всегда", - говорится в сообщении.

Читайте: Россия усилила атаки "Шахедами" по железнодорожной инфраструктуре, - глава "Укрзализныци" Перцовский

Автор: 

железная дорога (1441) Николаевская область (2212) обстрел (29682) Укрзализныця (2804) Кировоградская область (678)
Небо українське але дрони в нім кацапськи. І тут вони явно почуваються як вдома(
Хтось знає чому їх не збивають ще на підльоті до наших кордонів перехоплювачами?
Хтось знає чому маючі дрони які літають на 1000 та навіть 2000 кілометрів, про це сказав президент.на сесії ООН, ми даємо кацапам волю.в нашому небі?
На цій же сесії, президент сказав, що нам треба нав'язувати свою.поведінку бою, а не йти в руслі нав'язаних нам московією.
То може час дослухатись до того, що він сказав і не дозволяти захоплення неба України?
25.09.2025 06:39 Ответить
Тобто українські дрони коли долітають до НПЗ ворога не викликають подиву, бо наші дрони апріорі збити не можна, а дрони ворога якимось чином повинні падати всі 100% ще над територією ворога? І до чого тут далекобійні дрони до дронів-перехоплювачів? У вас все так просто. Так саме просто, як зарити всю енергосистему під землю, щоб жоден дрон не влучив. Нажаль, прості рішення тут не працюють
25.09.2025 08:40 Ответить
До того, що ми МАЄМО передовий досвід і ******* технології для захисту неба, але вони чомусь не використовуються належним чином.
25.09.2025 08:58 Ответить
25.09.2025 07:23 Ответить
 
 