Росіяни вдарили по залізниці на Миколаївщині та Кіровоградщині
Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині є знеструмлення окремих дільниць.
Про це пише пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
"Всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса - Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса - Харків наразі перебувають в укриттях, за попередніми даними потерпілих немає. Цим же шляхом трохи згодом належить також пройти поїздам №51/52 Запоріжжя - Одеса та №148/147 Київ - Одеса. Направляємо резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці, оцінюємо пошкодження по мірі закінчення обстрілу. Будуть затримки вказаних поїздів, але всіх довеземо, як завжди", - йдеться в повідомленні.
