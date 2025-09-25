РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9539 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Кировоградщины
464 3

Враг совершил очередную атаку на Кировоградскую область: целился по объекту инфраструктуры, повреждены жилые дома

шахеди

В ночь на 25 сентября россияне атаковали дронами объект инфраструктуры в Кировоградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Андрей Райкович

Этой ночью враг совершил очередную атаку дронами по объекту инфраструктуры, в результате которой повреждены несколько жилых домов, а частично обесточены три населенных пункта. Пострадавших нет, все службы работают над ликвидацией последствий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по железной дороге на Николаевщине и Кировоградщине

Автор: 

беспилотник (4309) обстрел (29682) Кировоградская область (678)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не називають куди цілив ворог щоб він не здогадався куди цілив?
Чи може він цілив по Польщі а попав в об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині, і щоб не коректувати....
показать весь комментарий
25.09.2025 08:03 Ответить
У ******, істерика і нервовий припадок, кабаєва, мізуліна, кривоногіх, *********, можуть підтвердити! От воно і гадить…
показать весь комментарий
25.09.2025 08:05 Ответить
Тобто небо незахищено так як має бути, перехоплювачами і вже дроновдними розрахунками в кожному місті і не по одному розрахуку. Час впроваджувати новий метод захисту неба над Україною - дрон проти дронів інакше не буде в нас міст не стане(
І починати треба з неба областей які межують з росією. Саме там мають.з'явитися перші розрахунки дроноводів з перехоплювачами і дронами аби відбивати атаки при першій появі росдронів на підступах України.

«🔴 14 ворожих БпЛА влучили на околицях Ніжина, - ОВА.

Поцілили по обʼєкту критичної інфраструктури зранку. Попередньо, без постраждалих.

Без світла наразі 30 000 абонентів громади.»

Як ППО весь час збивало по кілька сотень дронів за ніч незрозуміло, бо 2-5 дронів блокують цілодобово круляючі цілі області, а 20 взагалі можуть.робити будь що.
показать весь комментарий
25.09.2025 08:55 Ответить
 
 