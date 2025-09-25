Враг совершил очередную атаку на Кировоградскую область: целился по объекту инфраструктуры, повреждены жилые дома

В ночь на 25 сентября россияне атаковали дронами объект инфраструктуры в Кировоградской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Андрей Райкович

Этой ночью враг совершил очередную атаку дронами по объекту инфраструктуры, в результате которой повреждены несколько жилых домов, а частично обесточены три населенных пункта. Пострадавших нет, все службы работают над ликвидацией последствий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по железной дороге на Николаевщине и Кировоградщине