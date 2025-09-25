Враг совершил очередную атаку на Кировоградскую область: целился по объекту инфраструктуры, повреждены жилые дома
В ночь на 25 сентября россияне атаковали дронами объект инфраструктуры в Кировоградской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОГА Андрей Райкович
Этой ночью враг совершил очередную атаку дронами по объекту инфраструктуры, в результате которой повреждены несколько жилых домов, а частично обесточены три населенных пункта. Пострадавших нет, все службы работают над ликвидацией последствий.
Чи може він цілив по Польщі а попав в об'єкт інфраструктури на Кіровоградщині, і щоб не коректувати....
І починати треба з неба областей які межують з росією. Саме там мають.з'явитися перші розрахунки дроноводів з перехоплювачами і дронами аби відбивати атаки при першій появі росдронів на підступах України.
«🔴 14 ворожих БпЛА влучили на околицях Ніжина, - ОВА.
Поцілили по обʼєкту критичної інфраструктури зранку. Попередньо, без постраждалих.
Без світла наразі 30 000 абонентів громади.»
Як ППО весь час збивало по кілька сотень дронів за ніч незрозуміло, бо 2-5 дронів блокують цілодобово круляючі цілі області, а 20 взагалі можуть.робити будь що.